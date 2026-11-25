Honor Magic 9 Lite+ 5G | Zdroj: MediaWorld
Aktuální generace série Magic9 chystá společnost Honor rozšířit o zástupce s názvem Magic 9 Lite+ 5G. Ačkoliv ještě nedošlo k oficiálnímu představení ze strany čínského výrobce, tak první prodejce z Itálie zařadil mobilní novinku do své nabídky. Spuštěná karta u telefonu odhaluje konečnou podobu, kompletní seznam výbavy a finální cenovku.
Zaujme výdrží
Přírůstek bude lákat na 6,8palcový AMOLED displej, kde se ukáže 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Uvnitř si místo najde čipová sada Snapdragon 6 Gen 5 od Qualcommu. Procesor doplní 8GB operační paměť RAM po boku 256GB interního úložiště, ale bez možnosti dalšího rozšíření.
Bateriový článek má slušnou kapacitu 9 530 mAh. Přitom nabízí i technologii rychlého 80W nabíjení. Zadní stranu obsadila dvojice objektivů (108 + 5 MPx), zatímco vpředu nechybí 16MPx selfie kamerka. Ve výpisu výbavy se také objeví certifikace odolnosti IP68/IP69K, technologie NFC, boční skener otisků prstů a funkce dual-SIM.
V obchodě jsou k dispozici dvě barevné verze (černá, zlatá) za doporučenou prodejní cenu 699 eur (tj. cca 17 077 Kč). Předchůdce v podobě Magic8 Lite jsme poznali v prosinci loňského roku, kdy následně až v lednu byl dostupný na českém trhu. Podobný scénář můžeme rovněž očekávat zde.
Zdroje: mediaworld.it, gizmochina.com, gsmarena.com
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