Dlouhodobé smlouvy s výpovědními lhůtami a složité vyjednávání o neveřejných slevách patří k nejčastějším překážkám při výběru nového mobilního operátora. Stále více uživatelů proto upřednostňuje transparentní měsíční tarify, které kombinují okamžitou finanční výhodnost s možností kdykoliv změnit parametry podle aktuální spotřeby. Stálé tarifní portfolio na portálu NejPřipojení.cz nabízí řešení jak pro jednotlivce hledající nízký měsíční paušál, tak pro rodiny a firmy poptávající plně neomezený datový provoz za zvýhodněnou cenu.
Skupinové tarify: Jak srazit neomezená data na 420 Kč za SIM
Nejvýraznější úsporu v rodinném či firemním rozpočtu přináší systém množstevních slev, který se aktivuje již při sloučení tří SIM karet s plně neomezeným tarifem pod jeden zákaznický účet. S každou další zapojenou kartou klesá měsíční cena za jednotlivé telefonní číslo, aniž by bylo nutné uzavírat individuální korporátní smlouvy:
- Množstevní slevy pro tarif Neomezené všechno (neomezené volání, SMS i data bez FUP)
- 3x SIM karta: 476 Kč měsíčně za jednu SIM (celková úspora 60 Kč měsíčně)
- 4x SIM karta: 448 Kč měsíčně za jednu SIM (celková úspora 192 Kč měsíčně)
- 6x SIM karta: 420 Kč měsíčně za jednu SIM (celková úspora 456 Kč měsíčně)
Při plném využití šesti karet tak každé neomezené číslo vychází na 420 Kč měsíčně. Pro jiný počet SIM karet lze prostřednictvím online formuláře vyžádat individuální kalkulaci.
Individuální tarify: Neomezené volání od 249 Kč a data bez FUP
Pro uživatele s jednou SIM kartou je nabídka na webu NejPřipojení.cz rozdělena do tří přehledných stupňů. Všechny varianty automaticky zahrnují neomezené volání do všech tuzemských mobilních i pevných sítí. Základní tarif Volání za 249 Kč měsíčně osloví méně náročné uživatele, kteří potřebují především neomezeně volat a vystačí si s 1 GB mobilních dat.
Náročnější uživatelé ocení nejvyšší tarif Neomezené všechno za 496 Kč měsíčně. Ten nabízí neomezená data bez FUP (datového limitu) o stabilní rychlosti 8 Mbps, která bez problému zvládá sociální sítě, navigaci, poslech hudby i streamování videa. Při cestování po zemích Evropské unie je navíc k dispozici 45 GB dat měsíčně:
- Tarif Volání
- Neomezené volání do všech sítí v ČR
- Textové zprávy: 1,51 Kč za SMS
- Datový balíček: 1 GB dat
- Měsíční paušál: 249 Kč
- Tarif Volání + 5 GB
- Neomezené volání do všech sítí v ČR
- Neomezené SMS zprávy do všech sítí v ČR
- Datový balíček: 5 GB dat
- Měsíční paušál: 395 Kč
- Tarif Neomezené všechno
- Neomezené volání do všech sítí v ČR
- Neomezené SMS zprávy do všech sítí v ČR
- Datový balíček: Neomezená data bez FUP (rychlost 8 Mbps)
- Roaming v EU: 45 GB dat měsíčně
- Měsíční paušál: 496 Kč
Nulová smluvní vázanost a bezplatný převod čísla
Všechny mobilní tarify fungují zcela bez smluvního závazku, takže je lze kdykoliv upravit nebo bez sankcí ukončit. Službu je možné objednat samostatně bez nutnosti odebírat pevný internet či jiné produkty. Přechod od stávajícího operátora včetně přenesení telefonního čísla vyřídí poskytovatel zdarma. Aktivace podléhá standardnímu ověření bezdlužnosti – objednávku nelze realizovat při záznamu v registru SOLUS, v insolvenci ani exekuci.
Tip: Televize na půl roku za 1 Kč a možnosti internetového vysílání
Ke každé objednávce mobilního tarifu lze získat jako bonus službu NejPřipojení TV na půl roku za symbolický poplatek 1 Kč měsíčně. Principy a výhody televizního vysílání šířeného přes internet detailně popisuje specializovaný portál IP-TV.cz. Moderní IPTV řešení umožňuje sledovat živé vysílání i archivy pořadů v HD kvalitě na chytrých televizorech, počítačích, tabletech i smartphonech bez nutnosti instalovat satelitní či anténní rozvody. Součástí jsou funkce pro zpětné přehrání pořadů, pozastavení živého vysílání nebo cloudové nahrávání.
Kompletní ceník mobilních tarifů, přehled množstevních slev a formulář pro nezávazné poradenství či bezplatné přenesení čísla jsou k dispozici na webu NejPřipojení.cz.
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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