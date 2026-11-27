Honor Earbuds Clip | Zdroj: Honor
Nabídku klipových sluchátek se tentokrát rozhodla podpořit firma Honor, která na trh zařazuje přírůstek s názvem Earbuds Clip. Novinku sice můžeme zařadit mezi cenově dostupné zástupce, ale oproti konkurenci nenajdete příliš mnoho kompromisů. Výrobce již letos v květnu oznámil model Earbuds Clip Pro s odlišným designem nebo delší výdrží baterie.
Mají čím oslovit
Při samotné výrobě byl použit tekutý silikon v potravinářské kvalitě a titanové prvky pro pevné uchycení. Oproti jiným sluchátkům mají tenčí můstek, aby byla dostatečně pohodlná při delším nošení. Každé sluchátko o hmotnosti 5,6 gramu uvnitř sebe ukrývá 10,8mm měnič, dva mikrofony a 65mAh baterii. Při plném nabití sice zvládnou 10 hodin poslechu, ale rychlé 10minutové nabíjení prodlouží výdrž o další 3 hodiny.
Nabíjecí pouzdro obsahuje 500mAh článek baterie a celkový poslech posouvá k hranici až 40 hodin. Nicméně pouze sluchátka bez pouzdra splňují normu certifikace odolnosti IP54. Každopádně podpora bezztrátového zvuku LHDC 5.0 se postará o kvalitní poslech. Seznam specifikací uzavírá funkce Bluetooth 5.4, připojení ke dvěma zařízením najednou a překladač s umělou inteligencí.
Případní zájemci mohou vybírat ze dvou variant barev (bílé, černé) za cenu v přepočtu 1 500 Kč. První kusy do světa půjdou od pátku 27. listopadu.
Zdroje: honor.com, gizmochina.com
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