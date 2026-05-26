Honor Earbuds Clip Pro – originální design a dlouhá výdrž bez ANC

• 26. 5. 2026#Příslušenství
Zdroj: Honor

Honor se věnuje ještě několika kategoriím produktů, mezi které spadají i sluchátka. Dnes jsme se dočkali novinky v podobě Honor Earbuds Clip Pro, tedy bezdrátových sluchátek ve stylu klipu. I v tomto případě vypadají trochu více jako šperk.

Slušná výdrž

S tímto designem se většinou nenabízí ANC, a Honor Earbuds Clip Pro nejsou výjimkou. Na druhou stranu mají poměrně dlouhou výdrž na jedno nabití. Sluchátka jako taková zvládnou reprodukovat hudbu po dobu 11 hodin, ve spojení s krabičkou pak dokonce 47 hodin. O nabíjení se zde stará USB C, bezdrátová technologie nebyla použita.

Zdroj: Honor

O spojení s mobilem se stará Bluetooth 5.4 a mezi standardními kodeky se nabízí i LHDC 5.0 s vyšší kvalitou. Při jeho používání se ale doba používání na jedno nabití zkracuje, jelikož je náročnější na hardware. Základem je zde 10,8mm měnič s dvojitým magnetem.

Zdroj: Honor

Sluchátka nabízí detekci nasazení i vypadnutí, při kterém se ozvou. Nechybí duální připojení. Cena Honor Earbuds Clip Pro je nastavena na cca 1800 Kč, u nás by se mohla pohybovat kolem 2300 Kč. Zřejmě si chvíli počkáme, než se sluchátka objeví na českém trhu.

Zdroj: fonearena.com

