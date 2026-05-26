Honor na trh posílá trojici 600 Vitality, 600 Super a 600 Pro

Honor 600 Super | Zdroj: Honor
Čínská firma Honor se postarala o výrazné rozšíření aktuální generace s číselným označením 600. Poslední zástupci v podobě modelů 600, 600 Lite a 600 Pro jsme již měli možnost u nás v redakci vyzkoušet. Tentokrát producent oficiálně představuje novinky nesoucí název 600 Vitality, 600 Super a 600 Pro, jakožto verze pro čínský trh.
Bez originality
Honor 600 Vitality se nejvíce podobá základní variantě Honor 600. Jeho výbava zahrnuje 6,57palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř se nachází čip Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu či tři paměťové konfigurace, kde kombinují 8/12GB operační paměť RAM a 256/512GB interní úložiště.
Záda nesou dva objektivy fotoaparátu (50 + 12 MPx) a 7 000mAh baterii s rychlým 80W nabíjením. Ve výpisu také zaujme 50MPx selfie kamerka, certifikace odolnosti IP69K, technologie NFC, snímač otisků prstů pod čelním panelem, infraport nebo dvojice reproduktorů.
Druhá verze „Super“ převzala většinu prvků od edice Vitality, takže můžeme jít jen po jednotlivých rozdílech. Uživatelé uvnitř najdou větší 12GB operační paměť RAM, 8 600mAh baterii a o ještě lepší fotografie se zaslouží hlavní 200MPx objektiv.
Nakonec proměnou prošla i čínská verze Honoru 600 Pro, která oproti globálnímu provedení dostala procesor Dimensity 8550 Elite od MediaTeku nebo až 16GB operační paměť RAM. Za prodlouženou výdrží bude stát 8 000mAh baterie. Navíc jako jediný z dnešních telefonů disponuje ultrazvukovou čtečkou otisků prstů.
Všichni zástupci bez rozdílu běží pod operačním systémem Android 16 v rámci rozhraní MagicOS 10. Variantu Vitality v bílé, černé, oranžové barvě pořídíte v přepočtu od 8 279 Kč. Model Super v černé, modré, stříbrné, zelené barvě vyjde zhruba na 10 118 Kč v nejnižší konfiguraci.
Poslední přírůstek 600 Pro ve stejných barvách jako verze Super má cenově startovat od hranice cca 11 957 Kč. První kusy mají být k dispozici již od pátku 29. května.
Zdroje: honor.com, honor.com, honor.com, gizmochina.com
Komentáře