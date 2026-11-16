Česko skončilo v cenách neomezených tarifů v EU na 16. místě. Ceníky operátorů pro nás prošli AI agenti

• 16. 11. 2026 • 10 minut čtení#Mobilní operátoři
10 minut čtení#Mobilní operátoři
Česko skončilo v cenách neomezených tarifů v EU na 16. místě. Ceníky operátorů pro nás prošli AI agenti

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vyznat se jen na českém trhu mezi mobilními tarify u všech operátorů nemusí být jednoduché. Kromě standardních ceníkových nabídek narazíte na mnoho akcí, podpultových slev a případně retenčních tarifů. A teď si to představte na evropské úrovni. Zajímalo nás, jak si stojí Česká republika v evropském srovnání mobilních tarifů. Sice existují nějaké zavedené metriky, srovnávače a nejrůznější porovnání, ale většinou jde o nějaký průměr nad všemi nabídkami. My jsme se rozhodli k tomu přistoupit trochu odlišně.

Soustředili jsme se na jeden základní tarif s neomezenými daty, voláním a SMS, bez speciální nabídky, bez závazku na dobu určitou a také bez zpomalení rychlosti pod 1 Mb/s, například po vyčerpání základního balíku dat. Ani nejsou zahrnuta jiná omezení na dané nabídky, jako je například věk.

Při stanovení takovýchto parametrů jsme hned pochopili, že nalezení vyhovujících nabídek je trochu nadlidský úkol, proto jsme zapojili AI agenty a vypustili je na internet. Jejich úkol byl jednoduchý: sesbírat oficiální ceníky všech běžných mobilních operátorů v EU. Ke sběru a analýze dat nám pomáhaly modely GPT-6 Luna, Gemini 4 Argon a Gemini 4 Hydrogen.

Samotné ověřování nasbíraných dat vyžadovalo několik dnů úprav, sběru dat a mnoho analýz. I tak výsledky nepovažujte za auditované a jen ukazují, jak si stojí Česko ve srovnání s ostatními zeměmi v EU, co se týče ceny základních neomezených tarifů.

Česko je na 16. místě

V prvním srovnání jsme vzali jen nejlevnější nabídky a z každé země jen jednu. Není zde kompletních 27 nabídek, jelikož ve čtyřech státech jsme nenašli tarify, které by odpovídaly našim parametrům. Česká republika se umístila na 16. místě, přičemž je zastoupena Vodafonem s jeho nabídkou BezLimitu M s cenou 799 Kč měsíčně. Je celkem kuriózní, že ten samý operátor současně vyhrává v této tabulce v Rumunsku, kde je cena několikanásobně nižší.

Ačkoliv můžeme několika státům nebo operátorům z EU závidět, lze říci, že se pohybujeme v průměru, tedy pokud bereme nejdostupnější tarif z českého trhu. Samozřejmě se dá počítat s tím, že pokud v Česku můžete narazit na speciální akci, případně podpultovou, podobný mechanismus funguje i v zahraničí. Bohužel není v silách nikoho zmapovat právě tyto neveřejné nabídky, které se navíc liší i mezi zákazníky stejného operátora. Operátoři přitom nikdy nebudou sdělovat přesná data nebo statistiky.

Poznámka: Přepočet na Kč vychází z kurzů ECB z 13. 11. 2026 (1 EUR = 24,424 Kč). Obnovované 28denní a 30denní balíčky jsou pro férové pořadí přepočteny na kalendářní měsíc a v cenách jsou zahrnuty i povinné měsíční příplatky za variantu bez závazku.

PořadíZeměOperátorTarifZákladní parametryCena tarifuPřepočet na Kč
1.RumunskoVodafoneEASY TopBez limitu (cyklus 30 dní)9,50 € / 30 dní (9,63 €/měs.)235 Kč
2.KyprCablenetAlways On 30Bez limitu (cyklus 30 dní)10 € / 30 dní (10,14 €/měs.)248 Kč
3.SlovinskoA1miniMIO20 GB plnou rychlostí, poté 2/1 Mb/s15,99 €391 Kč
4.ŠpanělskoVodafoneMóvil ilimitada50 GB plnou rychlostí, poté 2 Mb/s16 €391 Kč
5.PolskoOrangeFlex UNLMTDBez limitu80 PLN (18,14 €/měs.)443 Kč
6.Německo1&1Unlimited XSMax. 15 Mb/s (po 50 GB obnova zdarma)19,99 €488 Kč
7.RakouskoDreiSIM Unlimited MMax. 250/50 Mb/s24,90 €608 Kč
8.ChorvatskoTelemachUnlimitedDenní FUP + obnova zdarma (SMS)28,40 €694 Kč
9.FinskoTeliaRehti Säästö 4G 20MMax. 20 Mb/s29,99 €732 Kč
10.FrancieFreeForfait Free MaxBez limitu29,99 €732 Kč
11.NizozemskoOdidoUnlimited Start (1 maand)Max. 20 Mb/s (denní FUP + obnova zdarma)30 €733 Kč
12.IrskoeirConnect 30 DayBez limitu (cyklus 30 dní)29,99 € / 30 dní (30,41 €/měs.)743 Kč
13.LotyšskoTele2BezlimitsBez limitu30,89 €754 Kč
14.PortugalskoMEOM Móvel IlimitadoBez limitu29,99 € + 1 € (30,99 €/měs.)757 Kč
15.MaltaEpicBasic (bez smlouvy)Max. 60 Mb/s24,99 € + 5 € + 4 % daň (31,19 €/měs.)762 Kč
16.Česká republikaVodafoneBezLimitu MMax. 8 Mb/s799 Kč (32,71 €/měs.)799 Kč
17.EstonskoTele2Piiramatu EestisBez limitu34,99 €855 Kč
18.LitvaTele2Neriboti GBBez limitu35,70 €872 Kč
19.DánskoTelenorFri Data + Fri TaleBez limitu289 DKK (38,66 €/měs.)944 Kč
20.ŠvédskoTre3Flexibel ObegränsatBez limitu449 SEK (40,42 €/měs.)987 Kč
21.BelgieTelenetUnlimited300 GB plnou rychlostí, poté 1 Mb/s41 €1 001 Kč
22.SlovenskoO2Bezstarostný400 GB plnou rychlostí, poté 2/1 Mb/s47 €1 148 Kč
23.MaďarskoYettelPrime MaxBez limitu (5G)26 609 HUF (72,78 €/měs.)1 778 Kč

Kompletní přehled všech ověřených tarifů operátorů v EU

Tento žebříček zahrnuje nejlevnější potvrzený neomezený tarif bez závazku u každého z 54 ověřených síťových operátorů (MNO) v EU k 16. 11. 2026. Připravili jsme si i srovnání všech tarifů, které vyhovují nastaveným podmínkám.

PořadíZeměOperátorTarifZákladní parametryCena tarifuPřepočet na Kč
1.RumunskoVodafoneEASY TopBez limitu (cyklus 30 dní)9,50 € / 30 dní (9,63 €/měs.)235 Kč
2.KyprCablenetAlways On 30Bez limitu (cyklus 30 dní)10 € / 30 dní (10,14 €/měs.)248 Kč
3.RumunskoOrangeSmart (1 lună)Bez limitu12,70 €310 Kč
4.SlovinskoA1miniMIO20 GB plnou rychlostí, poté 2/1 Mb/s15,99 €391 Kč
5.ŠpanělskoVodafoneMóvil ilimitada50 GB plnou rychlostí, poté 2 Mb/s16 €391 Kč
6.PolskoOrangeFlex UNLMTDBez limitu80 PLN (18,14 €/měs.)443 Kč
7.Německo1&1Unlimited XSMax. 15 Mb/s (po 50 GB obnova zdarma)19,99 €488 Kč
8.RakouskoDreiSIM Unlimited MMax. 250/50 Mb/s24,90 €608 Kč
9.SlovinskoTelekom SlovenijeNaj B200 GB plnou rychlostí, poté 2/1 Mb/s27,99 €684 Kč
10.KyprCytaFREEDOMMax. 10 Mb/s28 €684 Kč
11.ChorvatskoTelemachUnlimitedDenní FUP + obnova zdarma (SMS)28,40 €694 Kč
12.SlovinskoTelemachŠE VEČDenní FUP + obnova zdarma (SMS)28,60 €699 Kč
13.RakouskoA1SIMply LBez limitu29,90 €730 Kč
14.RakouskoMagentaMobile Sim Only SBez limitu29,90 €730 Kč
15.FinskoTeliaRehti Säästö 4G 20MMax. 20 Mb/s29,99 €732 Kč
16.FrancieFreeForfait Free MaxBez limitu29,99 €732 Kč
17.NizozemskoOdidoUnlimited Start (1 maand)Max. 20 Mb/s (denní FUP + obnova zdarma)30 €733 Kč
18.IrskoeirConnect 30 DayBez limitu (cyklus 30 dní)29,99 € / 30 dní (30,41 €/měs.)743 Kč
19.LotyšskoTele2BezlimitsBez limitu30,89 €754 Kč
20.LotyšskoLMTFreedom + IndependenceBez limitu30,98 €757 Kč
21.FinskoDNAHuoleton Plus 20MMax. 20 Mb/s30,99 €757 Kč
22.FinskoElisaHuoleton 20MMax. 20 Mb/s30,99 €757 Kč
23.PortugalskoMEOM Móvel IlimitadoBez limitu29,99 € + 1 € (30,99 €/měs.)757 Kč
24.MaltaEpicBasic (bez smlouvy)Max. 60 Mb/s24,99 € + 5 € + 4 % daň (31,19 €/měs.)762 Kč
25.MaltaMelitaEndless Data & Voice (měsíčně)Bez limitu19,95 € + 10,50 € + 4 % daň (31,67 €/měs.)773 Kč
26.Česká republikaVodafoneBezLimitu MMax. 8 Mb/s799 Kč (32,71 €/měs.)799 Kč
27.LotyšskoBiteNeierobežotsBez limitu32,75 €800 Kč
28.ChorvatskoA1Savršena+100 GB plnou rychlostí, poté 2 Mb/s (obnova SMS)33 €806 Kč
29.NizozemskoKPNUnlimited 50Max. 50 Mb/s (po 20 GB/den obnova zdarma)33,50 €818 Kč
30.EstonskoTele2Piiramatu EestisBez limitu34,99 €855 Kč
31.NěmeckoO2Unlimited S FlexMax. 15 Mb/s34,99 €855 Kč
32.ŠpanělskoMovistarTarifa Móvil IlimitadaBez limitu (5G+)35 €855 Kč
33.IrskoThreeSIM Flex 5G 30 DayBez limitu (cyklus 30 dní)34,99 € / 30 dní (35,48 €/měs.)866 Kč
34.IrskoVodafoneRED Unlimited 30 DayMax. 10 Mb/s (cyklus 30 dní)35 € / 30 dní (35,49 €/měs.)867 Kč
35.LitvaTele2Neriboti GBBez limitu35,70 €872 Kč
36.DánskoTelenorFri Data + Fri TaleBez limitu289 DKK (38,66 €/měs.)944 Kč
37.Česká republikaT-MobileNext Neomezeně XL20 GB plnou rychlostí, poté 10 Mb/s945 Kč (38,69 €/měs.)945 Kč
38.Dánsko3Fri Tale Fri DataBez limitu290 DKK (38,79 €/měs.)947 Kč
39.LitvaTeliaMobilus XXLBez limitu38,90 €950 Kč
40.DánskoYouSeeFri Data MobilFUP limit, poté 1 Mb/s299 DKK (40,00 €/měs.)977 Kč
41.ŠvédskoTre3Flexibel ObegränsatBez limitu449 SEK (40,42 €/měs.)987 Kč
42.Česká republikaO2NEO+ StříbrnýMax. 15 Mb/s999 Kč (40,90 €/měs.)999 Kč
43.BelgieTelenetUnlimited300 GB plnou rychlostí, poté 1 Mb/s41 €1 001 Kč
44.PortugalskoVodafoneRed Infinity (0 meses)Max. 500 Mb/s40 € + 1 € (41,00 €/měs.)1 001 Kč
45.LitvaBitėSaugiau+ neriboti GBBez limitu41,49 €1 013 Kč
46.EstonskoTeliaPiiramatuBez limitu41,65 €1 017 Kč
47.MaltaGOFreedom Plus + Unlimited Voice & SMSBez limitu30,99 € + 10 € + 4 % daň (42,63 €/měs.)1 041 Kč
48.EstonskoElisaVõimas 5GBez limitu43,99 €1 074 Kč
49.ŠvédskoTelenorObegränsad surfBez limitu499 SEK (44,92 €/měs.)1 097 Kč
50.ŠvédskoTeliaObegränsad surfBez limitu499 SEK (44,92 €/měs.)1 097 Kč
51.SlovenskoO2Bezstarostný400 GB plnou rychlostí, poté 2/1 Mb/s47 €1 148 Kč
52.MaďarskoYettelPrime MaxBez limitu (5G)26 609 HUF (72,78 €/měs.)1 778 Kč
53.NěmeckoTelekomMagentaMobil XL FlexBez limitu84,95 €2 075 Kč
54.NěmeckoVodafoneCallYa BlackBez limitu (cyklus 28 dní)79,99 € / 28 dní (86,89 €/měs.)2 122 Kč

Země EU bez potvrzeného vyhovujícího tarifu

ZeměDůvod vyřazení z žebříčku
BulharskoU všech tří síťových operátorů (A1, Yettel, Vivacom) jsou veřejné neomezené tarify nabízeny s počátečním závazkem 24 měsíců; předplacené balíčky nespojují neomezená data, volání a SMS.
ŘeckoCOSMOTE omezuje národní SMS na 2 000 (včetně tarifu COSMOTE Neo bez dlouhého závazku), Vodafone RED Unlimited má limit 6 000 SMS a Nova Unlimited All je vázán na 24měsíční smlouvu.
ItálieAktuální nabídky bez závazku mají číselný strop na SMS (TIM a Vodafone 200 SMS, WINDTRE 50 SMS) nebo datový strop s dokupem (Iliad Top 30 Mondo má 300 GB a další data účtuje po 100 MB).
LucemburskoOrange BeUnlimited po 250 GB klesá na 512 kb/s a má limit 3 000 jednotek, Tango GO)) Unlimited má limit 6 000 jednotek a POST POP Mobile MAXI vyžaduje minimálně 12měsíční smluvní závazek.
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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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