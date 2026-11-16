Black Friday na Alze přináší zajímavé slevy na obří televize, herní monitory i chytrou domácnost

V rámci letošní akce Black Friday zlevnil český e-shop Alza.cz tisíce položek napříč celou nabídkou elektroniky. Kromě běžných smartphonů nebo notebooků se v akci objevily i méně tradiční kousky, výrazně zlevněné herní periferie, velkoformátové obrazovky a komponenty pro moderní chytrou domácnost. Všechny vybrané produkty jsou skladem se standardní dvouletou zárukou a možností rychlého doručení do sítě výdejních boxů nebo na pobočky.
Obří televize a 4K projektory
V kategorii domácího kina dominují modely televizorů pro rok 2026 s podporou vysoké obnovovací frekvence a herních režimů. Nabídku doplňují také kompaktní LED projektory s vysokým rozlišením nebo chytrou platformou pro sledování streamovacích služeb.
- 100″ LG 100QNED87B6 (-50 %)
- 77″ LG OLED77B65LA (-40 %)
- 48″ LG OLED48B65LA (-40 %)
- Optoma Photon Life PK31 (-50 %)
- JMGO N1S Nano (-41 %)
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Herní a širokoúhlé monitory
Výrazné cenové zvýhodnění se dotklo také monitorů s vysokou obnovovací frekvencí až 240 Hz a nízkou odezvou. V přehledu figurují jak klasické 27palcové IPS panely s Quad HD rozlišením, tak širokoúhlý 34palcový model s poměrem stran 21:9 nebo prohnutý Full HD monitor.
- 27″ GIGABYTE GS27Q X (-38 %)
- 34″ ASRock PG34QRT3A Phantom Gaming (-30 %)
- 27″ MISURA QW27DQI (-32 %)
- 24″ AOC C24G42FE (-36 %)
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Klávesnice, myši a herní speciality
Pro hráče jsou připraveny ultralehké bezdrátové myši, mechanické klávesnice včetně modelu s moderními magnetickými spínači i specifické příslušenství v podobě USB kamery určené pro konzoli Nintendo Switch 2.
- SteelSeries Aerox 5 Wireless (-56 %)
- MageGee MK-BOX-B-M Mechanical Keyboard – Magnetic switch – US (-39 %)
- Lenovo Legion K500 RGB Mechanical Gaming Keyboard – CZ/SK (-53 %)
- Rapoo VT1Air MAX (-50 %)
- VENOM VS4960 USB Camera for Nintendo Switch 2 (-49 %)
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Chytrá domácnost trochu jinak
Výběr prvků pro chytrou domácnost zahrnuje rozmanité příslušenství od chytrého zámku se čtečkou otisků prstů a klávesnicí až po termostatickou hlavici kompatibilní se standardem Matter. Zajímavostí je také USB Z-Wave 800 koordinátor vhodný pro systémy jako Home Assistant, WiFi meteostanice nebo hydroponický květináč s automatickým osvětlením.
- Click and Grow Smart Garden 1 HydroVase, šedý (-41 %)
- IMMAX NEO PRO s klávesnicí, BT (-40 %)
- Eve Thermo Smart Radiator Valve – Matter compatible (-47 %)
- Sencor SWS 9898 WiFi Garance 60 dní na vrácení peněz (-40 %)
- SONOFF USB Z-Wave 800 Dongle Plus Dongle-PZG23 (-40 %)
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Kuriozity pro tvůrce a podnikání
Poslední sekce sdružuje speciální techniku pro tvůrce obsahu, podnikatele i vylepšení domácího audia či garáže. Zahrnuje kompletní dvoudimplejový pokladní POS systém, výkonný 3.1 soundbar s bezdrátovým subwooferem, QHD webkameru pro streamery a chytrý bezdrátový otvírač garážových vrat.
- SumUp Register EU (-36 %)
- LG SG10TY (-53 %)
- Razer Kiyo V2 X – Quartz (-39 %)
- YALE chytrý otvírač pro garáže (-40 %)
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Kompletní přehled všech zlevněných produktů a aktuální dostupnost jednotlivých položek naleznete přímo na stránkách akce Black Friday na Alza.cz.
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