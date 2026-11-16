Black Friday na Alze přináší zajímavé slevy na obří televize, herní monitory i chytrou domácnost KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 16. 11. 2026 • 3 minuty čtení#Smart Home
3 minuty čtení#Smart Home
Black Friday na Alze přináší zajímavé slevy na obří televize, herní monitory i chytrou domácnost

V rámci letošní akce Black Friday zlevnil český e-shop Alza.cz tisíce položek napříč celou nabídkou elektroniky. Kromě běžných smartphonů nebo notebooků se v akci objevily i méně tradiční kousky, výrazně zlevněné herní periferie, velkoformátové obrazovky a komponenty pro moderní chytrou domácnost. Všechny vybrané produkty jsou skladem se standardní dvouletou zárukou a možností rychlého doručení do sítě výdejních boxů nebo na pobočky.

Obří televize a 4K projektory

V kategorii domácího kina dominují modely televizorů pro rok 2026 s podporou vysoké obnovovací frekvence a herních režimů. Nabídku doplňují také kompaktní LED projektory s vysokým rozlišením nebo chytrou platformou pro sledování streamovacích služeb.

Herní a širokoúhlé monitory

Výrazné cenové zvýhodnění se dotklo také monitorů s vysokou obnovovací frekvencí až 240 Hz a nízkou odezvou. V přehledu figurují jak klasické 27palcové IPS panely s Quad HD rozlišením, tak širokoúhlý 34palcový model s poměrem stran 21:9 nebo prohnutý Full HD monitor.

Klávesnice, myši a herní speciality

Pro hráče jsou připraveny ultralehké bezdrátové myši, mechanické klávesnice včetně modelu s moderními magnetickými spínači i specifické příslušenství v podobě USB kamery určené pro konzoli Nintendo Switch 2.

Chytrá domácnost trochu jinak

Výběr prvků pro chytrou domácnost zahrnuje rozmanité příslušenství od chytrého zámku se čtečkou otisků prstů a klávesnicí až po termostatickou hlavici kompatibilní se standardem Matter. Zajímavostí je také USB Z-Wave 800 koordinátor vhodný pro systémy jako Home Assistant, WiFi meteostanice nebo hydroponický květináč s automatickým osvětlením.

Kuriozity pro tvůrce a podnikání

Poslední sekce sdružuje speciální techniku pro tvůrce obsahu, podnikatele i vylepšení domácího audia či garáže. Zahrnuje kompletní dvoudimplejový pokladní POS systém, výkonný 3.1 soundbar s bezdrátovým subwooferem, QHD webkameru pro streamery a chytrý bezdrátový otvírač garážových vrat.

Kompletní přehled všech zlevněných produktů a aktuální dostupnost jednotlivých položek naleznete přímo na stránkách akce Black Friday na Alza.cz.

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