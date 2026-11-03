Ověřování identity klientů představuje zásadní součást ochrany podnikání před praním špinavých peněz, podvody a dalšími finančními riziky. V roce 2026 se stále více společností spoléhá na digitální nástroje, které umožňují provádět identifikaci klientů rychle, bezpečně a v souladu s právními předpisy.
Moderní programy pro plnění povinností AML dokážou ověřovat doklady totožnosti, kontrolovat sankční seznamy, identifikovat politicky exponované osoby a vyhodnocovat rizikovost obchodních vztahů. Automatizace těchto činností omezuje administrativní zátěž a pomáhá předcházet chybám při zpracování citlivých údajů.
Výběr vhodného řešení závisí na velikosti společnosti, počtu klientů, požadovaných kontrolách a místních právních požadavcích. Následující přehled představuje pět zajímavých řešení pro rok 2026 a vysvětluje jejich hlavní vlastnosti, výhody i případná omezení.
TL;DR
Nejlepší programy pro ověřování identity klientů kombinují spolehlivou identifikaci, kontrolu rizikových osob a bezpečnou správu dokumentace. Některá řešení se zaměřují na české právní prostředí, zatímco jiná podporují mezinárodní společnosti s rozsáhlou klientskou základnou. Mezi zajímavé možnosti pro rok 2026 patří:
- Legal Systems – Komplexní řešení pro digitální identifikaci klientů, kontrolu AML a správu související dokumentace v českém právním prostředí.
- Ondato – Nástroj pro vzdálené ověřování totožnosti, biometrickou identifikaci a kontrolu rizikových klientů.
- Sumsub – Rozsáhlé řešení propojující ověřování osob, kontrolu společností a sledování podezřelých transakcí.
- Veriff – Služba zaměřená na rychlé ověřování dokladů, biometrickou kontrolu a odhalování pokusů o podvod.
- iDenfy – Nástroj pro automatizovanou identifikaci klientů, kontrolu sankčních seznamů a prevenci podvodného jednání.
Nejlepší programy pro ověřování identity klientů podle AML v roce 2026
1. Legal Systems – Nejlepší pro komplexní správu povinností AML v České republice
Co je Legal Systems?
Legal Systems je digitální řešení určené společnostem, které potřebují efektivně plnit povinnosti vyplývající z legislativy AML, zaměřené na prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Umožňuje provádět identifikaci a kontrolu klientů v souladu s AML požadavky, ověřovat totožnost fyzických i právnických osob, kontrolovat sankční seznamy a politicky exponované osoby a vyhodnocovat rizikovost obchodních vztahů.
Platforma propojuje jednotlivé procesy AML, včetně identifikace klientů, průběžného monitorování rizik, elektronické dokumentace a archivace výsledků provedených kontrol. Podporuje také vzdálené ověřování totožnosti, čímž omezuje potřebu osobních návštěv a ručního zpracování dokumentů. Firmám tak pomáhá automatizovat administrativní úkony, zajistit přehlednou evidenci AML kontrol a efektivněji plnit zákonné povinnosti v České republice.
Pro koho je nejvhodnější?
Legal Systems je vhodný zejména pro advokátní kanceláře, účetní společnosti, realitní kanceláře a další povinné osoby podle českého zákona proti praní špinavých peněz. Pomáhá organizacím, které potřebují prokazatelně dokumentovat jednotlivé kroky identifikace klienta. Výhodný je také pro menší a střední podniky, které chtějí sjednotit kontrolní postupy bez zavádění několika samostatných nástrojů. Pro příležitostné ověřování je dostupná rovněž varianta AML Solo.
Klíčové funkce:
- Ověřování totožnosti. Digitální identifikace fyzických a právnických osob včetně kontroly dokladů.
- Kontrola sankčních seznamů. Prověřování klientů vůči relevantním sankčním záznamům.
- Kontrola politicky exponovaných osob. Identifikace osob vyžadujících zvýšenou pozornost.
- Vyhodnocování rizikovosti. Zpracování rizikových faktorů jako podkladu pro rozhodnutí povinné osoby.
- Elektronická archivace. Uchovávání výsledků kontrol a vytváření průkazné historie jednotlivých úkonů.
- Propojení procesů. Možnost začlenění identifikace do stávajících firemních postupů.
Strategické výhody:
Hlavní předností Legal Systems je propojení kontrol AML s každodenní administrativou českých společností. Uživatelé mohou spravovat identifikaci, kontrolní záznamy a dokumentaci v jednom prostředí. Důležitou výhodou je také zaměření na místní legislativu a možnost využití bankovní identity.
Na co si dát pozor:
Před zavedením je vhodné určit požadovaný rozsah kontrol, počet ověřovaných klientů a potřebné propojení s dalšími systémy. Automatizované vyhodnocení nenahrazuje zákonnou odpovědnost povinné osoby.
Cena: Varianta AML Solo stojí 380 Kč za základní ověření, přičemž se uplatňuje také aktivační poplatek a minimální dobití. Legal Systems dále nabízí čtyři tarifní balíčky – Basic, Optimum, Unlimited a Enterprise PRO. Nejnižší cena roční licence začíná na 36 000 Kč bez DPH. Konečná cena se stanovuje individuálně podle rozsahu projektu a požadovaných funkcí. Při roční objednávce je možné získat slevu 10%.
2. Ondato – Nejlepší pro vzdálenou identifikaci klientů
Co je Ondato?
Ondato je řešení zaměřené na digitální ověřování totožnosti, biometrickou identifikaci a podporu plnění povinností AML. Umožňuje společnostem kontrolovat klienty na dálku prostřednictvím elektronických dokladů a dalších ověřovacích postupů. Systém kombinuje automatizované kontroly s nástroji pro vyhodnocování rizik. Podporuje organizace, které potřebují přijímat klienty z různých zemí a současně zachovávat jednotné bezpečnostní postupy.
Pro koho je nejvhodnější?
Ondato je vhodné pro finanční instituce, poskytovatele digitálních služeb a společnosti s velkým množstvím vzdáleně registrovaných zákazníků. Pomáhá zejména tam, kde je důležitá rychlost identifikace. Uplatnění nachází také u podniků působících na několika trzích. Umožňuje přizpůsobovat ověřovací postupy různým skupinám klientů a jejich rizikovosti.
Klíčové funkce:
- Kontrola dokladů. Automatizované ověřování předložených průkazů totožnosti.
- Biometrické ověřování. Porovnávání obličejových údajů s dokladem.
- Kontrola živé přítomnosti. Ověření, že identifikaci provádí skutečná osoba.
- Prověřování klientů. Kontrola vybraných rizikových a sankčních záznamů.
- Automatizace. Omezení ručních kroků při přijímání nových klientů.
Strategické výhody:
Ondato vyniká důrazem na vzdálené ověřování a jednoduchý průběh identifikace. Pro společnosti s mezinárodní klientelou může představovat způsob, jak sjednotit postupy a snížit časovou náročnost kontrol.
Na co si dát pozor:
Organizace musí ověřit podporu konkrétních dokladů, místních identifikačních metod a právních požadavků. Rozsah dostupných funkcí se může lišit podle sjednaných služeb.
Cena: Individuální nabídka podle požadovaných funkcí a objemu ověřování.
3. Sumsub – Nejlepší pro komplexní mezinárodní kontroly
Co je Sumsub?
Sumsub je rozsáhlá platforma pro ověřování identity klientů, kontrolu právnických osob a prevenci finančních podvodů. Spojuje identifikační postupy s prověřováním rizikových subjektů a sledováním transakcí. Řešení umožňuje společnostem řídit více kontrolních činností prostřednictvím jednoho systému. Je určeno zejména organizacím, které potřebují zpracovávat vysoké počty klientů z různých zemí.
Pro koho je nejvhodnější?
Sumsub je vhodný pro finanční společnosti, platební služby a podniky působící na mezinárodních trzích. Výhodný může být také pro organizace, které vedle identifikace klientů potřebují průběžně vyhodnocovat transakční rizika. Využití nachází zejména tam, kde jsou kontrolní postupy složité a vyžadují spolupráci několika oddělení. Pomáhá sjednotit informace a omezit opakované ruční kontroly.
Klíčové funkce:
- Ověřování totožnosti. Kontrola osobních dokladů a identifikačních údajů.
- Prověřování společností. Ověřování právnických osob a souvisejících informací.
- Kontrola sankcí. Vyhledávání rizikových záznamů.
- Sledování transakcí. Vyhodnocování podezřelých finančních aktivit.
- Prevence podvodů. Rozpoznávání neobvyklých vzorců jednání.
- Řízení rizik. Přizpůsobení kontrol podle charakteristik klienta.
Strategické výhody:
Významnou předností Sumsub je široký rozsah kontrolních funkcí. Propojení identifikace, prověřování společností a sledování transakcí umožňuje vytvářet jednotnější postupy a získávat komplexnější přehled o rizicích.
Na co si dát pozor:
Rozsáhlé možnosti nastavení mohou vyžadovat delší přípravu a odbornou správu. Menší společnosti by měly zvážit, zda skutečně využijí všechny dostupné funkce.
Cena: Základní veřejně uváděné varianty začínají přibližně na 1,35 amerického dolaru za ověření.
4. Veriff – Nejlepší pro rychlé ověřování totožnosti
Co je Veriff?
Veriff je digitální služba specializovaná na ověřování identity prostřednictvím dokladů totožnosti a biometrických údajů. Jejím cílem je pomáhat společnostem rozpoznávat skutečné zákazníky a omezovat pokusy o zneužití identity. Systém využívá automatizované zpracování dokumentů a kontrolní mechanismy zaměřené na odhalování podvodů. Lze jej začlenit do procesu registrace nových klientů.
Pro koho je nejvhodnější?
Veriff je vhodný pro společnosti, které potřebují ověřovat velké množství zákazníků bez zbytečného prodlužování registrace. Uplatnění nachází ve finančních službách a dalších digitálních odvětvích. Vhodný je také pro organizace, které kladou důraz na ochranu před falešnými doklady a zneužitými identitami. Pomáhá spojit bezpečnostní kontrolu s přijatelným uživatelským prostředím.
Klíčové funkce:
- Ověřování dokladů. Kontrola pravosti a údajů předložených dokumentů.
- Biometrická identifikace. Porovnávání podoby klienta s dokladem.
- Odhalování podvodů. Rozpoznávání podezřelých pokusů o identifikaci.
- Vzdálené ověřování. Identifikace klientů bez osobní návštěvy.
- Automatizované rozhodování. Podpora rychlejšího zpracování běžných případů.
Strategické výhody:
Veriff se zaměřuje především na rychlost a bezpečnost digitální identifikace. Jeho přínosem je možnost omezit manuální kontroly při současném zachování ochrany před podvodnými registracemi.
Na co si dát pozor:
Samotné ověření totožnosti nemusí pokrývat všechny povinnosti AML. Společnosti by měly ověřit dostupnost dalších kontrol nebo potřebu doplňkového řešení.
Cena: Cena se stanovuje podle rozsahu služeb a sjednaných podmínek.
5. iDenfy – Nejlepší pro automatizaci identifikace a prevenci podvodů
Co je iDenfy?
iDenfy je platforma pro digitální ověřování identity, kontrolu klientů a odhalování podvodného jednání. Kombinuje automatizované ověřovací mechanismy s možností dodatečného lidského posouzení. Podporuje kontrolu osobních dokladů, biometrické ověřování a prověřování rizikových subjektů. Společnostem umožňuje přizpůsobit jednotlivé kroky charakteru jejich podnikání.
Pro koho je nejvhodnější?
iDenfy je vhodný pro společnosti, které potřebují automatizovat opakované identifikační postupy a současně zachovat kontrolu nad rizikovými případy. Uplatnění nachází ve finančních službách i elektronickém obchodování. Zajímavý je také pro podniky, které chtějí propojit kontrolu totožnosti s prevencí podvodů. Díky různým ověřovacím metodám lze postupy přizpůsobovat požadované úrovni zabezpečení.
Klíčové funkce:
- Ověřování totožnosti. Automatizovaná kontrola identifikačních dokumentů.
- Biometrické kontroly. Ověřování podoby a přítomnosti klienta.
- Kontrola sankčních seznamů. Prověřování osob vůči rizikovým záznamům.
- Prevence podvodů. Vyhledávání podezřelých identifikačních údajů.
- Průběžné prověřování. Opakované kontroly podle nastavených pravidel.
Strategické výhody:
iDenfy propojuje automatizované kontroly s možností odborného posouzení nejasných případů. Tento přístup může omezovat chybná zamítnutí klientů a současně podporovat bezpečnost identifikačních postupů.
Na co si dát pozor:
Při výběru je vhodné posoudit cenu jednotlivých kontrol a podporu konkrétních zemí. Náklady se mohou zvyšovat s počtem ověření a rozsahem využívaných funkcí.
Cena: Veřejně uváděné varianty začínají přibližně na 0,55 amerického dolaru za ověření při vyšších sjednaných objemech.
Proč důvěřovat našemu přehledu programů?
Tento přehled vychází z veřejně dostupných informací poskytovatelů a uživatelských hodnocení. Zaměřuje se na vlastnosti, které jsou důležité při ověřování totožnosti klientů a plnění povinností AML. Při porovnávání zohledňujeme rozsah identifikačních metod, kontrolu rizikových osob, možnosti automatizace a využitelnost v různých podnikatelských prostředích.
Pozornost věnujeme také případným omezením jednotlivých řešení. Uvedená hodnocení G2 představují veřejné uživatelské známky, nikoli výsledky vlastního praktického testování. Dostupnost funkcí, ceny a právní vhodnost je vždy nutné ověřit přímo u poskytovatele.
Jak jsme hodnotili programy pro ověřování identity klientů v roce 2026?
Při sestavování přehledu jsme se zaměřili na schopnost jednotlivých řešení podporovat bezpečnou identifikaci a kontrolu klientů. Důležitá byla také možnost využití v každodenním provozu a přizpůsobení konkrétním požadavkům společnosti. Hodnocení vychází z porovnání veřejně popsaných funkcí a dostupných uživatelských zkušeností. Nejde o nezávislý bezpečnostní audit ani o potvrzení právního souladu ve všech zemích.
|Kritérium hodnocení
|Popis
|Spolehlivost identifikace
|Posuzovali jsme podporované způsoby ověřování totožnosti a kontroly dokladů. Důležitá byla schopnost rozpoznávat podezřelé údaje.
|Rozsah kontrol AML
|Zohlednili jsme prověřování sankčních seznamů a politicky exponovaných osob. Výhodou byla také podpora vyhodnocování rizikovosti.
|Automatizace procesů
|Sledovali jsme možnosti omezení ruční administrativy. Důležitá byla návaznost jednotlivých kontrolních kroků.
|Bezpečnost údajů
|Posuzovali jsme dostupné informace o ochraně osobních údajů a uchovávání záznamů. Zohlednili jsme také dohledatelnost provedených kontrol.
|Praktická využitelnost
|Zaměřili jsme se na vhodnost řešení pro různé velikosti podniků. Význam měla také možnost propojení s existujícími postupy.
Jaké výhody přinášejí programy pro ověřování identity klientů?
Úspora času
Automatizované ověřování omezuje množství opakovaných administrativních úkonů. Zaměstnanci nemusí všechny údaje kontrolovat ručně. Běžné případy lze zpracovávat rychleji. Více času tak zbývá na složitější klientské situace.
Snížení rizika podvodů
Kontrola dokladů pomáhá odhalovat podezřelé identity. Biometrické metody mohou zvýšit úroveň zabezpečení. Prověřování rizikových záznamů poskytuje další informace. Výsledkem je lepší podklad pro rozhodování.
Podpora plnění právních povinností
Programy pomáhají sjednotit identifikační postupy. Umožňují uchovávat potřebné záznamy. Usnadňují dohledání výsledků kontrol. Konečná odpovědnost za splnění zákonných povinností však zůstává společnosti.
Lepší zkušenost klientů
Vzdálená identifikace omezuje nutnost osobních návštěv. Klienti mohou předkládat požadované údaje elektronicky. Přehledný postup snižuje počet nejasností. Společnost tak může urychlit navázání obchodního vztahu.
Jednotná správa informací
Centralizované řešení usnadňuje přístup k identifikační dokumentaci. Oprávnění pracovníci mohou sledovat stav kontrol. Historie jednotlivých úkonů zvyšuje přehlednost. To pomáhá při vnitřních kontrolách i případném dohledu.
Nejčastější typy programů pro ověřování identity klientů
První skupinu tvoří nástroje zaměřené především na ověřování dokladů a biometrickou identifikaci. Jejich hlavním úkolem je potvrdit, že klient skutečně odpovídá předloženým identifikačním údajům. Využívají se zejména při vzdálené registraci.
Druhou skupinu představují systémy pro kontrolu AML a vyhodnocování rizik. Umožňují prověřovat sankční seznamy, politicky exponované osoby a další relevantní zdroje. Mohou také podporovat průběžné sledování obchodních vztahů.
Třetí skupinou jsou komplexní řešení propojující identifikaci, kontrolu rizik a správu dokumentace. Jejich výhodou je jednotné prostředí pro více souvisejících činností. Právě tento přístup může být přínosný pro společnosti s rozsáhlejšími zákonnými povinnostmi.
Jak vybrat správný program pro vaši společnost?
Výběr by měl vycházet především z právních povinností společnosti a charakteru jejích klientů. Jiný rozsah funkcí potřebuje menší advokátní kancelář a jiný mezinárodní finanční instituce. Před rozhodnutím je vhodné porovnat několik poskytovatelů a ověřit praktický průběh identifikace. Důležitá je nejen pořizovací cena, ale také náklady na provoz a správu.
- Určete zákonné požadavky. Nejprve si ujasněte, kdy je AML identifikace klienta povinná a jaké identifikační a kontrolní povinnosti se na vaši společnost vztahují. Následně ověřte, zda vybrané řešení dokáže tyto požadavky efektivně podpořit.
- Zvažte počet klientů. Odhadněte pravidelný objem ověřování. Podle něj porovnejte jednotlivé cenové možnosti.
- Prověřte dostupné funkce. Zaměřte se na kontrolu dokladů, sankčních seznamů a vyhodnocování rizik. Neplaťte zbytečně za funkce, které nevyužijete.
- Ověřte ochranu údajů. Zjistěte, jak poskytovatel zabezpečuje citlivé informace. Posuďte také pravidla přístupu a uchovávání dokumentace.
- Vyzkoušejte používání. Požádejte o předvedení skutečného identifikačního postupu. Sledujte srozumitelnost pro zaměstnance i klienty.
Závěr
Výběr programu pro ověřování identity klientů představuje důležité rozhodnutí pro každou společnost, která musí plnit povinnosti AML. Vhodné řešení může zrychlit administrativu, zlepšit přehled o rizicích a usnadnit uchovávání kontrolních záznamů.
Legal Systems představuje zajímavou možnost zejména pro české společnosti, které hledají propojení identifikace klientů, kontroly AML a elektronické dokumentace. Ondato, Sumsub, Veriff a iDenfy nabízejí alternativy především pro vzdálené ověřování a mezinárodní provoz. Nejdůležitější je zvolit řešení odpovídající skutečným potřebám podnikání. Kvalitní program má podporovat bezpečnost, přehlednost a efektivitu, aniž by zbytečně komplikoval práci zaměstnancům nebo klientům.
Často kladené otázky
1. Co je program pro ověřování identity klientů podle AML?
Jde o digitální nástroj, který pomáhá společnostem identifikovat klienty a provádět související kontroly. Může ověřovat doklady, kontrolovat rizikové seznamy a uchovávat záznamy. Jeho účelem je podporovat prevenci praní špinavých peněz a plnění zákonných povinností.
2. Který program je vhodný pro české společnosti?
Záleží na odvětví, velikosti společnosti a požadovaných kontrolách. Legal Systems je zajímavou možností díky zaměření na české právní prostředí. Před výběrem je vhodné ověřit rozsah funkcí a možnosti zavedení.
3. Lze ověřovat totožnost klientů na dálku?
Ano, některé programy podporují vzdálenou identifikaci prostřednictvím dokladů, biometrických metod nebo bankovní identity. Konkrétní postup musí odpovídat příslušným právním požadavkům. Ne každá dostupná metoda je vhodná pro všechny situace.
4. Nahrazuje automatizace AML odpovědnost společnosti?
Ne, použití programu samo o sobě nezbavuje povinnou osobu zákonné odpovědnosti. Systém může připravovat podklady, provádět kontroly a doporučovat rizikové hodnocení. Konečné rozhodnutí a splnění povinností zůstávají na odpovědném subjektu.
5. Kolik stojí program pro ověřování identity?
Cena závisí na poskytovateli, počtu kontrol a rozsahu požadovaných funkcí. Některá řešení účtují jednotlivá ověření, jiná využívají individuální smluvní podmínky. Při porovnávání je vhodné zahrnout také zavedení a případné doplňkové služby.
6. Jaký je rozdíl mezi ověřením totožnosti a kontrolou AML?
Ověření totožnosti slouží k potvrzení identity konkrétní osoby. Kontrola AML zahrnuje širší soubor činností, například prověřování rizikových záznamů a vyhodnocování obchodního vztahu. Komplexní program může obě oblasti propojit do jednoho postupu.
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