Vivo vydává Y600 se 10 000mAh baterií

• 28. 10. 2026#Android #Smartphony
Vivo vydává Y600 se 10 000mAh baterií

Vivo Y600 5G | Zdroj: Vivo

Dlouho očekávaný model s označením Y600 od čínské firmy Vivo vstupuje do střední třídy, kde by bez problému mohl zamíchat kartami. Telefon bude zájemce lákat hlavně na článek baterie, který již dokonce stihl zapsat rekord do Guinnessovy knihy rekordů. Potom ještě následuje kvalitní displej, slušná sestava hardwaru a atraktivní konečná cena.

Nic mu nechybí

Zařízení dostalo 6,83palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Samozřejmostí je integrovaná čtečka otisků prstů v optické podobě. Hlavní výkon zajišťuje čipset Dimensity 7300e od MediaTeku. Paměťové konfigurace mezi sebou kombinují 6/8GB operační paměť RAM (+ 6/8 GB virtuálně) a 128/256GB interní úložiště.

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Vivo Y600 5G | Zdroj: Vivo

Baterie o velikosti 10 000 mAh podporuje technologii rychlého 44W nabíjení. Přírůstek získal světový rekord, když během testu dokázal nepřetržitě streamovat po dobu 32 hodin a 37 minut. Zatímco vzadu čeká 50MPx objektiv fotoaparátu, vpředu najdete 8MPx selfie kamerku.

Od prvního spuštění běží pod platformou OriginOS 6, která je založena na operačním systému Android. Zbytek výbavy zahrnuje podporu technologie NFC, infraport, dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69) a reproduktory s funkcí 400% hlasitosti. V prodeji jsou tři barevné verze (černá, modrá, zlatá) za cenu po přepočtu v rozpětí od 6505 Kč do 8132 Kč podle zvolené konfigurace.

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Vivo Y600 5G | Zdroj: Vivo

Zdroje: vivo.com.cn, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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