Tísňové volání nové generace: Dispečink uvidí živý obraz přímo z místa události

Zdroj: Nadace Vodafone
V nouzových situacích mnohdy záleží na dostupných informacích. Čím přesnější data mají záchranné složky, tím lépe a efektivněji mohou pomoci. Ještě před nějakou dobou jste museli v krizové situaci dispečinku sdělit velmi přesnou polohu na základě vlastního pozorování. Dnes tato data umí mobilní telefony poskytnout samy v zabezpečené formě přes systém NG-SOS („Tísňové volání nové generace“). Nově se přidává podpora pro Emergency SOS Live Video.
Emergency SOS Live Video
Celý tento systém si představte jako nadstavbu ke sdíleným datům například o poloze. V nouzových situacích, když voláte na tísňovou linku, může dispečink zaslat požadavek pro sdílení živého videa nebo souborů. Na svém zařízení nemusíte mít jakoukoliv aplikaci navíc, vše je řešeno na systémové úrovni a v zabezpečené formě.
V rámci probíhajícího hovoru se zobrazí možnost sdílet, díky čemuž dispečink získá i aktuální záběry z místa pro lepší diagnostiku nebo jakoukoliv další pomoc.
„Emergency SOS Live Video doplňuje možnosti Enhanced Emergency Data. Tuto funkci již záchranným službám nabízíme a na většině území Česka je již aktivní. Patří mezi ně například možnost, aby uživatelé při tísňovém volání nebo odeslání SMS na tísňové číslo 155 automaticky předávali oprávněným tísňovým linkám důležité informace – včetně přesné polohy zařízení a, pokud je jeho sdílení povoleno, také Zdravotního ID,“ říká Filip Maleňák, zakladatel Medical Information Technologies, která vyvíjí aplikaci Záchranka a mezinárodní platformu tísňové komunikace NG-SOS.
Za řešením stojí tým Medical Information Technologies, který stojí i za populární aplikací Záchranka. Emergency SOS Live Video je poměrně nová technologie a vyžaduje integraci na straně operačních středisek. Aktuálně je podpora zajištěna pro zařízení iPhone 14 a novější, minimálně s iOS 18.
Dostali jsme i informaci, že Emergency SOS Live Video bude dostupné i na platformě Android do konce roku, ale dá se předpokládat, že na začátku nebudou podporovány všechny modely dostupné na trhu. Předpokládáme, že nějakou dobu potrvá, než se technologie rozšíří. Pakliže budete mít zařízení s podporou Emergency SOS Live Video, operační středisko tuto informaci uvidí a může nabídnout využití. Technologie je dostupná v České republice, Rumunsku, Německu, Itálii, Maďarsku, Rakousku, na Slovensku, ve Finsku a v Moldavsku.
Zdroj: Tisková zpráva
Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
Komentáře