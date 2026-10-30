Threads zavádí užší kruhy pro sdílení obsahu: Inspirace Instagramem

Zdroj: Dotekomanie.cz
Meta dnes nabízí několik sociálních sítí, ale věnuje se hlavně Instagramu a Threads. Sice novinky míří i na Facebook, ale tak trochu to vypadá, že právě tato starší síť má své nejlepší roky za sebou. Threads postupně dostává zajímavé možnosti a rozšíření. Nově se testuje funkce Thriends.
Omezený okruh na Threads
Na Instagramu se již nějakou dobu nabízí možnost zveřejnění dočasného příběhu omezenému okruhu lidí. Můžete si vytvořit například seznam blízkých přátel, pro které budete zveřejňovat obsah. Něco podobného se aktuálně testuje na Threads, jen ne tedy v případě dočasných příběhů.
Funkce nabízí možnost zveřejnění přátelům na Threads, což dostává zkratku Thriends. Okruh může obsahovat až 50 profilů. Díky tomu nemusíte omezovat viditelnost všeho obsahu jen za účelem zveřejnění jen pro některé.
Zatím se ale jedná jen o testování funkce, což je omezeno na uživatele nacházející se v Irsku, Itálii a Japonsku. Není jasné, kdy dojde k rozšíření, ale asi si počkáme nějakou chvíli. Vývojáři zřejmě ladí integraci a funkce.
Zdroje: threads.com, threads.com, engadget.com
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