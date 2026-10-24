Velké slevy na Alza.cz: Sluchátka, herní příslušenství i chytré osvětlení až o polovinu levněji KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 24. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Příslušenství #Smart Home
3 minuty čtení#Příslušenství #Smart Home
Velké slevy na Alza.cz: Sluchátka, herní příslušenství i chytré osvětlení až o polovinu levněji

E-shop Alza.cz aktuálně nabízí výrazné slevy napříč oblíbenými technologickými kategoriemi. Snížení cen často dosahuje 50 % i více, což představuje ideální příležitost pro obměnu osobní audiotechniky, vylepšení herního koutku nebo modernizaci domácího osvětlení a prvků chytré domácnosti. Níže se nachází přehled nejzajímavějších zlevněných produktů rozdělených podle zaměření.

Sluchátka a přenosné reproduktory

Kvalitní poslech hudby, podcastů nebo soustředění v rušném prostředí usnadňují bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a přenosné Bluetooth reproduktory. V aktuální nabídce figurují špunty i náhlavní modely od zavedených značek jako JBL, Sony či AlzaPower se slevami až 50 %.

Herní klávesnice, myši a příslušenství

Pro hráče i uživatele, kteří tráví dlouhé hodiny u počítače, je klíčová přesná periferie a ochrana zraku. Výběr zahrnuje mechanické a magnetické klávesnice s upravitelnými spínači, bezdrátové herní myši, podložky a speciální brýle blokující modré světlo.

Chytré a interiérové osvětlení

Správně zvolené osvětlení dokáže proměnit atmosféru interiéru i exteriéru a zároveň snížit spotřebu energie. V akci jsou chytrá stmívatelná svítidla, designové vintage žárovky, praktické kuchyňské LED lišty i venkovní solární lampy s odolností IP44.

Chytrá domácnost a péče o rodinu

Automatizace domácnosti a chytré senzory zvyšují bezpečnost i každodenní komfort. Zlevněné produkty pokrývají detektory úniku vody, chytré nástěnné vypínače, dětské videochůvičky i diagnostické osobní váhy s Bluetooth konektivitou.

Další zajímavé výběry

Pro příznivce domácího kina a záznamu zážitků jsou připraveny zlevněné projektory a akční kamery. Špičkový laserový projektor s krátkou projekční vzdáleností Samsung The Premiere SP-LPF5D (-30 %) doplňuje kompaktní přenosný projektor STRONG ESTELLE ONE (-50 %). Na cesty a sportovní aktivity se hodí odolná akční kamera LAMAX W10.2 (-25 %).

Pozornost si zaslouží také praktické vybavení do kuchyně. Elektrický kontaktní gril SENCOR SBG 8900SS (-51 %) je nyní dostupný za méně než polovinu původní hodnoty a umožní celoroční grilování přímo v pohodlí domova.

Kompletní akční nabídku a tisíce dalších zlevněných produktů s rychlým doručením do AlzaBoxů po celé republice nabízí přímo e-shop Alza.cz.

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