Velké slevy na Alza.cz: Sluchátka, herní příslušenství i chytré osvětlení až o polovinu levněji

E-shop Alza.cz aktuálně nabízí výrazné slevy napříč oblíbenými technologickými kategoriemi. Snížení cen často dosahuje 50 % i více, což představuje ideální příležitost pro obměnu osobní audiotechniky, vylepšení herního koutku nebo modernizaci domácího osvětlení a prvků chytré domácnosti. Níže se nachází přehled nejzajímavějších zlevněných produktů rozdělených podle zaměření.
Sluchátka a přenosné reproduktory
Kvalitní poslech hudby, podcastů nebo soustředění v rušném prostředí usnadňují bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a přenosné Bluetooth reproduktory. V aktuální nabídce figurují špunty i náhlavní modely od zavedených značek jako JBL, Sony či AlzaPower se slevami až 50 %.
- JBL Live Flex 3 fialová (-40 %)
- JBL Tune 660NC černá (-50 %)
- JBL Tune 770NC černá (-40 %)
- Sony Noise Cancelling INZONE H9 II černá (-30 %)
- AlzaPower Core PLUS černá (-50 %)
- AlzaPower Mesa ANC černá (-50 %)
- Niceboy Sora Pink (-50 %)
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Herní klávesnice, myši a příslušenství
Pro hráče i uživatele, kteří tráví dlouhé hodiny u počítače, je klíčová přesná periferie a ochrana zraku. Výběr zahrnuje mechanické a magnetické klávesnice s upravitelnými spínači, bezdrátové herní myši, podložky a speciální brýle blokující modré světlo.
- Glorious GMBK 75% Customizable RGB Gaming Keyboard – US (-50 %)
- Rapture VICTOR HE, Kailh Mistral, černá – CZ/SK (-50 %)
- Rapture SIERRA Wireless, Kailh White Rain LP, černá – CZ/SK (-50 %)
- Lenovo Legion M600 Wireless Gaming Mouse (-48 %)
- Rapture LICH, černá (-50 %)
- GUNNAR Campbell Onyx, jantarová skla (-50 %)
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Chytré a interiérové osvětlení
Správně zvolené osvětlení dokáže proměnit atmosféru interiéru i exteriéru a zároveň snížit spotřebu energie. V akci jsou chytrá stmívatelná svítidla, designové vintage žárovky, praktické kuchyňské LED lišty i venkovní solární lampy s odolností IP44.
- WiZ Dimmable Adria stropní svítidlo 17W studená bílá (-55 %)
- WiZ Tunable White 25W E27 PS160 Vintage (-50 %)
- Tesla – kuchyňská LED lišta, KIT, 574x100mm (-35 %)
- IMMAX SUN LUXURY venkovní solární, nástěnné 100 cm, IP44 (-40 %)
- Rabalux 74013 Hardin (-30 %)
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Chytrá domácnost a péče o rodinu
Automatizace domácnosti a chytré senzory zvyšují bezpečnost i každodenní komfort. Zlevněné produkty pokrývají detektory úniku vody, chytré nástěnné vypínače, dětské videochůvičky i diagnostické osobní váhy s Bluetooth konektivitou.
- Meross Smart Water Leak Sensor Kit (-50 %)
- Meross Smart Wi-Fi In-Wall Switch Neutral Wire Required (-50 %)
- TrueLife NannyCam V24 Pro Baby Unit (-51 %)
- TrueLife FitScale W7 BT Black (-55 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Pro příznivce domácího kina a záznamu zážitků jsou připraveny zlevněné projektory a akční kamery. Špičkový laserový projektor s krátkou projekční vzdáleností Samsung The Premiere SP-LPF5D (-30 %) doplňuje kompaktní přenosný projektor STRONG ESTELLE ONE (-50 %). Na cesty a sportovní aktivity se hodí odolná akční kamera LAMAX W10.2 (-25 %).
Pozornost si zaslouží také praktické vybavení do kuchyně. Elektrický kontaktní gril SENCOR SBG 8900SS (-51 %) je nyní dostupný za méně než polovinu původní hodnoty a umožní celoroční grilování přímo v pohodlí domova.
Kompletní akční nabídku a tisíce dalších zlevněných produktů s rychlým doručením do AlzaBoxů po celé republice nabízí přímo e-shop Alza.cz.
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