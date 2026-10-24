Apple údajně chystá ještě větší HomeView, mohl by přinést 9palcový a robotické rameno

• 24. 10. 2026#iOS #Příslušenství
Apple údajně chystá ještě větší HomeView, mohl by přinést 9palcový a robotické rameno

Zdroj: GPT-Images

Apple teprve před krátkou dobou představil chytré domácí zařízení HomeView a už se objevují spekulace o tom, že pracuje na vylepšené větší variantě. Novinka s označením HomeView Max by mohla nabídnout 9palcový displej a robotické rameno umožňující otáčení o 360 stupňů. Pokud by se spekulace potvrdily, zařízení by se mohlo objevit buď příští nebo přespříští rok.

HomeView Max nabídne větší displej a pohyblivé rameno

Podle uznávaného analytika Marka Gurmana z Bloombergu Apple údajně vyvíjí větší verzi svého nedávno uvedeného zařízení. Současný HomeView nabízí 7palcovou obrazovku a slouží především jako centrální ovládací panel pro chytrou domácnost. Na výběr je mezi variantami se základnou obsahující reproduktor a verzí určenou k montáži na zeď. Připravovaný model by se měl odlišovat především přidaným robotickým ramenem, které umožní otáčení o 360 stupňů.

Nejde přitom o úplně novou informaci. Gurman podobné zařízení zmiňoval už v srpnu roku 2025. Ve hře jsou také různá označení, například HomeView Max, HomeView Ultra nebo HomeView 360.

Apple Homeview Wall Mounted 261013

Zdroj: Apple

Oficiální název ale zatím vzhledem ke spekulacím není znám. Otázkou také zůstává, zda se větší model skutečně dostane do prodeje. To by totiž mělo s největší pravděpodobností ovlivnit to, jak se ujme mezi zákazníkův aktuální model.

První reakce zákazník na aktuální HomeView jsou totiž rozpačité. Zařízení sice dokáže rozpoznávat obličeje a podle konkrétního uživatele zobrazovat personalizované informace, ale zatím se nepotvrzuje, že by HomeView přinášel nějakou zásadní výhodu oproti iPadu nebo iPhonu. Vášnivé diskuse vyvolává také nastavená cenová politika. Varianta určená k montáži na zeď je paradoxně dražší než model se základnou a reproduktorem.

Uvidíme, jak aktuální model adoptují zákazníci, což bude mít s největší pravděpodobností vliv na to, zdali Apple bude na případném vývoji vylepšeného zařízení „pálit“ finanční a lidské zdroje.

Zdroj: androidheadlines.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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