Apple údajně chystá ještě větší HomeView, mohl by přinést 9palcový a robotické rameno

Zdroj: GPT-Images
Apple teprve před krátkou dobou představil chytré domácí zařízení HomeView a už se objevují spekulace o tom, že pracuje na vylepšené větší variantě. Novinka s označením HomeView Max by mohla nabídnout 9palcový displej a robotické rameno umožňující otáčení o 360 stupňů. Pokud by se spekulace potvrdily, zařízení by se mohlo objevit buď příští nebo přespříští rok.
HomeView Max nabídne větší displej a pohyblivé rameno
Podle uznávaného analytika Marka Gurmana z Bloombergu Apple údajně vyvíjí větší verzi svého nedávno uvedeného zařízení. Současný HomeView nabízí 7palcovou obrazovku a slouží především jako centrální ovládací panel pro chytrou domácnost. Na výběr je mezi variantami se základnou obsahující reproduktor a verzí určenou k montáži na zeď. Připravovaný model by se měl odlišovat především přidaným robotickým ramenem, které umožní otáčení o 360 stupňů.
Nejde přitom o úplně novou informaci. Gurman podobné zařízení zmiňoval už v srpnu roku 2025. Ve hře jsou také různá označení, například HomeView Max, HomeView Ultra nebo HomeView 360.
Oficiální název ale zatím vzhledem ke spekulacím není znám. Otázkou také zůstává, zda se větší model skutečně dostane do prodeje. To by totiž mělo s největší pravděpodobností ovlivnit to, jak se ujme mezi zákazníkův aktuální model.
První reakce zákazník na aktuální HomeView jsou totiž rozpačité. Zařízení sice dokáže rozpoznávat obličeje a podle konkrétního uživatele zobrazovat personalizované informace, ale zatím se nepotvrzuje, že by HomeView přinášel nějakou zásadní výhodu oproti iPadu nebo iPhonu. Vášnivé diskuse vyvolává také nastavená cenová politika. Varianta určená k montáži na zeď je paradoxně dražší než model se základnou a reproduktorem.
Uvidíme, jak aktuální model adoptují zákazníci, což bude mít s největší pravděpodobností vliv na to, zdali Apple bude na případném vývoji vylepšeného zařízení „pálit“ finanční a lidské zdroje.
Zdroj: androidheadlines.com
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