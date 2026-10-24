Spotify spustilo předplatné pro podcasty

Spotify předplatné pro podcasty, zdroj: Spotify
Máte svůj oblíbený podcast? Nově ho budete moci podpořit i na Spotify. Platforma totiž spouští další podobu členství, tentokrát pouze pro podcasty. Tvůrci dostanou 90 % peněz a novinka už je dostupná i u nás.
Bonusové díly, méně reklam nebo starší obsah
Jako by těch předplatných bylo málo. Spotify přichází s dalším členstvím, tohle však alespoň opravdu pomůže tvůrcům. Nová funkce, kterou švédská společnost oznámila na svých webových stránkách, umožní tvůrcům podcastů nastavit jednu či více úrovní členství s volitelnou cenou. V nich uživatelé najdou exkluzivní obsah i méně reklam.
Spotify pak tvůrcům nabídne cílené propagace, zkušební období zdarma a statistiky, které jim pomohou nastavit jednotlivé třídy členství optimálně. Zajímavé ale bude i rozdělení peněz. Z členství si totiž tvůrci nechají krásných 90 %, což je u jiných společností, jako je třeba Apple, nevídané.
Podmínky jsou jednoduché. Podcasty, které si chtějí nastavit členství, musí mít alespoň 3 epizody a za poslední měsíc 100 posluchačů a 100 hodin poslechu. Podcast pak také musí běžet přímo přes Spotify for Creators nebo Megaphone. To je tak velmi dobrá zpráva i pro menší podcasty, jelikož tyto statistiky zvládne nasbírat i řada malých začínajících tvůrců. Členství již od dneška funguje v celkem 34 zemích, včetně České republiky.
Zdroj: Tisková zpráva
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