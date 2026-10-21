Spotify utahuje šrouby kolem rodinného sdílení. Nově bude požadovat ověření pomocí QR kódu

Zdroj: Dotekománie
Tak už došlo i na Spotify. Švédská společnost, provozující nejpopulárnější hudební streamovací platformu, utahuje šrouby. Posvítit si chce na rodinné účty – předplatné Family, kde je poměrně velký prostor ke sdílení přístupu k účtu mimo rodinné příslušníky. V podstatě Spotify chce více kontrolovat, zda uživatelé rodinného předplatného skutečně žijí na stejné adrese. V rámci této iniciativy společnost nově testuje ověřování pomocí dynamických QR kódů, které mají zabránit sdílení účtů mezi lidmi z různých domácností. Ten, kdo ověřením neprojde, může přijít o prémiové funkce až na 12 měsíců v rámci sdílených tarifů. Uživatelé už ale objevili způsob, jak novou kontrolu obejít.
Spotify vyrazila do dalšího boje se sdílením účtů
Na nový způsob kontroly upozornili uživatelé sociální sítě Reddit, kteří si všimli, že jim Spotify začala zobrazovat výzvy k ověření adresy. Členové rodinného tarifu musí podle dostupných informací naskenovat QR kód z telefonu správce předplatného. Kód se přitom každých několik sekund mění, takže nestačí jednoduše pořídit snímek obrazovky a poslat ho druhé osobě. Pokud uživateli, který je součástí rodinného sdílení, dorazí výzva k ověření má na dokončení sedm dní.
Spotify Family Plan crackdown?
byu/ALittleLargest intruespotify
Pokud uživatel proces ověření neprovede, Spotify takový účet převede na bezplatnou verzi s reklamami. Navíc takovému účtu na 12 měsíců zablokuje možnost připojit se k jinému sdílenému tarifu Family nebo Duo. Pro poslech hudby bez reklam si bude muset pořídit individuální předplatné.
Uživatelé už našli způsob, jak kontrolu obejít, je důvod k radosti?
Přestože Spotify používá dynamické QR kódy, na internetových fórech se samozřejmě s rychlostí blesku objevily návody na to, jak toto omezení úspěšně obejít. Uživatelé jednoduše využívají sdílení obrazovky během videohovoru, které umožňuje zobrazit aktuální QR kód na vzdáleném zařízení a následně ho naskenovat. Otázkou ale je, jak dlouho tento způsob bude fungovat a není vyloučeno, že se společnost uchýlí k možnosti omezení sdílení obrazovky pro její aplikaci.
Boj Spotify, podobně jako u jiných streamovacích společností, proti neoprávněnému sdílení účtů je dlouhodobým procesem. Už v roce 2018 společnost experimentovala s kontrolou GPS polohy. O rok později pak upravila podmínky používání tak, aby umožňovaly pravidelné ověřování adresy. Kvůli obavám uživatelů o soukromí však od některých postupů společnost nakonec ustoupila. Aktuálně nový systém ověření skrze QR kódy je ve fázi testování a zatím není jasné, jak moc bude rozšířen a zdali ještě neprojde dalšími změnami.
Zdroj: androidheadlines.com
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
Komentáře