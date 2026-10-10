Sony ECM-AX10: První mikrofon s prostorovým zvukem pro telefony

Sony ECM-AX10 | Zdroj: Sony
O vylepšené videozáznamy se může postarat nové příslušenství z dílny společnosti Sony, která oznámila první mikrofon na světě s certifikací Eclipsa Audio. Produkt nese přesné označení ECM-AX10 a u českých prodejců bude dostupný již během tohoto měsíce. Výrobce nechtěl nijak komplikovat jeho používání, takže uživatel by měl všechno zvládnout jednoduše přes spárované zařízení.
Přenese více zážitků
Připojení probíhá přes USB-C port a pod zvukovým filtrem se ukrývají celkem čtyři vestavěné mikrofony, které dokážou zachytit zvuk ve všech směrech. Zvuk lze dokonce zaznamenávat ve třech režimech. Každý režim vyhovuje určitému obsahu, platformě a jejím požadavkům. Ambisonické nahrávání podporuje formát Eclipsa Audio, přičemž nejvíce vyhovuje platformě YouTube.
Binaurální nahrávání využívá technologii 360 Reality Audio a je optimalizováno hlavně pro přehrávání obsahu přes sluchátka. Poslední režim Stereofonní nahrávání nabízí zcela univerzální způsob záznamu. Upravovat, exportovat nebo procházet nahraný obsah umožňuje doprovodná aplikace Spatial Audio Video Tool, kterou rovněž nahradíte defaultní aplikaci pro natáčení videí.
Závěrem se hodí zmínit, že pro svůj provoz nevyžaduje žádnou baterii, protože se napájí z připojeného zařízení. Firma u nás spustí oficiální prodej během následujících týdnů za doporučenou cenu 4 999 Kč včetně daně.
Zdroj: sony.cz
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře