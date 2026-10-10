Microsoft vydává vlajkový Surface Laptop Ultra

Microsoft Surface Laptop Ultra | Zdroj: Microsoft
Nabídka Surface zařízení se oficiálně rozšiřuje o nejvýkonnějšího zástupce a společnost Microsoft po řadě spekulací od začátku roku odhaluje model Surface Laptop Ultra. Novinka bez sebemenších problémů zvládne profesionální 3D grafiku a práci s lokální umělou inteligencí, což i s ohledem na prodejní ceny rovnou ze hry vyřazuje běžné uživatele.
Zrozen pro náročné
Dotykový MiniLED displej s úhlopříčkou 15 palců v poměru stran 3:2 překvapí nadstandardním jasem 2 000 nitů. Základní hardwarová konfigurace dostala čip RTX Spark N1X od Nvidie, kde vyniká 5120jádrová grafická karta a 18jádrový procesor. Dále je k dispozici 24 GB unifikované paměti RAM, 512GB SSD úložiště na vlastní data a předinstalovaný systém Windows 11 Home.
Naopak pro nejnáročnější publikum je připraven stejný čipset, ale s 6144jádrovou grafickou kartou a 20jádrovým procesorem. Výbava pokračuje 128 GB unifikované paměti RAM, 1TB SSD úložištěm a operačním systémem Windows 11 Pro. Navíc výrobce přináší možnost uživatelsky vyměnitelného SSD disku.
Na hliníkové šasi se také objevuje haptický touchpad a spousta užitečných portů včetně čtečky SD karet. Zajímavou novinkou je port Magnetic Connect, který do jednoho spojuje USB-C konektor a magnetické připojení. Maximální výkon vyžaduje kvalitní chladicí systém, u něhož firma 2,5násobně zvýšila kapacitu oproti 15palcovému Surface Laptopu v 8. generaci.
V obchodech budou na výběr dvě barevné verze (antracitová, stříbrná) za cenu po přepočtu v rozpětí od 56 654 Kč do 128 561 Kč.
Zdroje: microsoft.com, microsoft.com, engadget.com
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
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