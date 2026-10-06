Realme P4s Lite nemá velké ambice

Antonín Julinek • 6. 10. 2026#Android #Smartphony
Realme P4s Lite nemá velké ambice

Realme P4s Lite | Zdroj: Realme

Na méně náročné uživatele cílí aktuální novinka z dílny společnosti Realme, která do portfolia zařazuje zástupce s označením P4s Lite. Hned v úvodu můžeme rovnou prozradit, že zařízení nebude podporovat 5G sítě a ani zbylá výbava rozhodně telefonu nevytrhne trn z paty. Pouze výdrž baterie by mohla být jediným lákadlem.

Žádná výhra

Do čela modelu se postavil 6,75palcový LCD displej, který dosahuje na HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Za jeho ochranou stojí méně známé řešení Panda MN228. Uvnitř lze najít základní čipset T7250 od Unisoc, kde výrobce kombinuje dvě různé konfigurace paměti (4+64 GB, 4+128 GB). Ke všemu obě varianty podporují paměťové microSD karty.

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Realme P4s Lite | Zdroj: Realme

Největší pozornost si zaslouží zmiňovaný článek baterie o velikosti 7 000 mAh, u kterého čeká technologie 15W nabíjení. Kromě něj záda ještě nesou obyčejný 13MPx objektiv fotoaparátu, zatímco vpředu naleznete jen 5MPx selfie kamerku. Uživatelským prostředím doprovází platforma Realme UI v neupřesněné verzi.

Seznam specifikací uzavírá možnost dynamické paměti RAM, boční skener otisků prstů, certifikace odolnosti IP64 a 3,5mm audio jack. Prodejní pulty od čtvrtku 8. října nabídnou dvě barevné provedení (černou, stříbrnou) za cenu v přepočtu od 3 737 Kč. Vyšší konfiguraci pořídíte za zhruba 4 190 Kč.

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Realme P4s Lite | Zdroj: Realme

Zdroje: realme.com, gsmarena.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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