Realme P4s Lite nemá velké ambice

Realme P4s Lite | Zdroj: Realme
Na méně náročné uživatele cílí aktuální novinka z dílny společnosti Realme, která do portfolia zařazuje zástupce s označením P4s Lite. Hned v úvodu můžeme rovnou prozradit, že zařízení nebude podporovat 5G sítě a ani zbylá výbava rozhodně telefonu nevytrhne trn z paty. Pouze výdrž baterie by mohla být jediným lákadlem.
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Do čela modelu se postavil 6,75palcový LCD displej, který dosahuje na HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Za jeho ochranou stojí méně známé řešení Panda MN228. Uvnitř lze najít základní čipset T7250 od Unisoc, kde výrobce kombinuje dvě různé konfigurace paměti (4+64 GB, 4+128 GB). Ke všemu obě varianty podporují paměťové microSD karty.
Největší pozornost si zaslouží zmiňovaný článek baterie o velikosti 7 000 mAh, u kterého čeká technologie 15W nabíjení. Kromě něj záda ještě nesou obyčejný 13MPx objektiv fotoaparátu, zatímco vpředu naleznete jen 5MPx selfie kamerku. Uživatelským prostředím doprovází platforma Realme UI v neupřesněné verzi.
Seznam specifikací uzavírá možnost dynamické paměti RAM, boční skener otisků prstů, certifikace odolnosti IP64 a 3,5mm audio jack. Prodejní pulty od čtvrtku 8. října nabídnou dvě barevné provedení (černou, stříbrnou) za cenu v přepočtu od 3 737 Kč. Vyšší konfiguraci pořídíte za zhruba 4 190 Kč.
Zdroje: realme.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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