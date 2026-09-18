Google Peněženka chystá změnu v zobrazení karet

Zdroj: Dotekomanie.cz
Není to tak dávno, co Google vydal aktualizaci pro aplikaci Google Peněženka, která obsahuje nový vzhled detailů karet. Nebude to jediné grafické vylepšení, jelikož nyní chystá a testuje další grafickou úpravu.
Google si opět hraje
Už nějakou dobu máme v aplikaci Google Peněženka nový vzhled úvodní obrazovky, kde se pod kartami zobrazují oblíbené věrnostní kartičky, jízdenky a další karty. Co se týče platebních, posouvání mezi nimi je aktuálně řešeno na horizontální bázi, kde si jednoduše nalistujete tu, s níž chcete platit.
V nové testovací verzi si vývojáři pohrávají s jiným uspořádáním a posouváním. Na první obrazovce můžete vidět, že jsou vertikálně naskládané na sobě. Jakmile na ně kliknete, rozbalí se do vysokého seznamu, tedy že jsou uspořádané vertikálně. Rozbalí se tedy a pak si vybere tu vhodnou pro placení.
Sice to nevypadá úplně vzhledně, ale na druhou stranu bude ovládání asi o něco snadnější, tedy posouvání palce nahoru a dolů. Aktuálně je novinka k dispozici jen u vybraných uživatelů a není jasné, jestli se zrovna tato verze rozšíří.
Zdroje: reddit.com, reddit.com, reddit.com, 9to5google.com
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