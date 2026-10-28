Podzimní zahřátí: když kuchyně voní dýní, čajem a pomalým vařením

Venku sychravo, doma teplo a z kuchyně se line vůně dýňové polévky, koření a čerstvě uvařeného čaje. Podzim má svoje tempo a k němu patří jídla, která zahřejí, ale nemusí znamenat hodiny strávené u sporáku. Krémová polévka, voňavý čaj, dokonale uvařená rýže nebo večeře, která se pomalu připravuje téměř sama. Stačí pár správných pomocníků a z obyčejného podzimního večera je rázem jedna z nejpříjemnějších částí dne.
Dýně do hrnce, Sophia do ruky
Dýňová polévka je možná podzimní klišé. Jenže některá klišé mají velmi dobrý důvod existovat. Dýně, mrkev nebo batát, trochu zázvoru, vývar, špetka chilli a na závěr všechno rozmixovat do dokonale hladkého krému.
Právě tady přichází na řadu Tyčový mixér Sophia 4 v 1 SHB 5612WP (doporučená cena 2 299 Kč). Díky prodloužené 24 cm mixovací noze lze polévku pohodlně mixovat přímo v hlubším hrnci a šest nerezových nožů SixBlade s titanovým povrchem si poradí i s hustšími surovinami. Motor s příkonem 1 500 W, 25 rychlostí a turbo režimem dává dost prostoru doladit konzistenci přesně podle chuti.
A protože Sophia není jen na polévky, zvládne také sekání, šlehání, strouhání, pyré nebo napěnění mléka. Výsledek? Sametová polévka, pár kapek dýňového oleje, opražená semínka navrch a večeře, která vypadá podstatně pracněji, než ve skutečnosti byla.
Čaj jako malý podzimní rituál pro všechny čajové mágy
S příchodem chladnějších dnů se mění i obsah hrnků. Ledové nápoje střídá černý čaj, zelený čaj, rooibos, bylinky nebo třeba zázvor s citronem a medem. A kdo bere přípravu čaje vážněji, dobře ví, že vroucí voda není univerzální odpovědí na všechno. Konvice s regulací teploty Sencor SWK 2828BK (doporučená cena 1 499 Kč) umožňuje přesně nastavit teplotu mezi 70 a 85 °C po pěti stupních a od 85 do 100 °C dokonce po jednom stupni.
Objem 0,6 litru je ideální právě pro přípravu několika šálků, digitální displej usnadňuje kontrolu a funkce Keep Warm dokáže zvolenou teplotu udržovat až dvě hodiny. Charakteristická výlevka s husím krkem dovoluje vodu nalévat pomalu a přesně. Nerezové tělo SUS 304 a rukojeť z pravého dřeva z ní navíc dělají spotřebič, který se nemusí schovávat do skříňky.
A pak jsou tu ti, pro které čaj není jen „něco teplého do hrnku“. Poznají rozdíl mezi zeleným čajem zalitým sedmdesátkou a vroucí vodou a doma mají pravděpodobně víc druhů čaje než hrnků. Pro ně je tu Konvice s regulací teploty Sencor SWK 1590SS (doporučená cena 1 699 Kč) s vyjímatelným sítkem, díky kterému lze čaj připravit přímo v konvici. Nabízí šest teplotních stupňů – 70, 75, 85, 90, 95 a 100 °C–a objem 1,5 litru, takže bez problémů zvládne i čaj pro celou návštěvu. Kombinace žáruvzdorného borosilikátového skla a nerezu navíc umožňuje sledovat celý proces louhování.
Podzimní večer pak může mít docela jednoduchý scénář: konvice čaje, deka, knížka nebo seriál a venkovní déšť najednou vůbec nevadí.
Rýžovar, který nezůstává jen u rýže
Rýže s podzimem na první pohled možná nesouvisí. Jenže stačí ji doplnit pečenou dýní, houbami, zeleninou nebo pomalu dušeným masem a máte ideální jídlo do chladného dne. Navíc existují rýžovary, které už dávno neumějí jen jeden úkol. Rýžovar Sencor SRM 3900BK (doporučená cena 2 999 Kč) využívá indukční ohřev, který rovnoměrně rozvádí teplo po celé nádobě. Má objem 3 litry a nabízí 13 přednastavených programů nejen pro různé druhy rýže, ale také například ovesnou kaši, polévku nebo sladký koláč. Barevný dotykový displej usnadňuje ovládání a funkce Keep Warm dokáže hotový pokrm udržovat teplý až 12 hodin. A právě možnost připravit v něm i polévku nebo kaši z něj dělá pomocníka, který se do podzimního jídelníčku hodí možná víc, než jeho název napovídá.
Když večeře potřebuje čas, ale vy ho nemáte
Některá jídla se jednoduše nedají uspěchat. Guláš, dlouze tažené maso, hutná zeleninová směs nebo omáčka chutnají nejlépe tehdy, když dostanou čas. To ovšem neznamená, že ho u nich musíte strávit i vy. Hrnec na pomalé vaření Sencor SPR 6410RD (doporučená cena 3 499 Kč) má smaltovanou litinovou nádobu o objemu 5,5 litru a nabízí pět přednastavených programů. Zvládá pomalé vaření, smažení, dušení, pečení i přípravu v páře a teplotu lze manuálně nastavit v rozsahu 40 až 200 °C. Funkce Keep Warm pak hotové jídlo udrží teplé do chvíle, než se všichni sejdou u stolu.
Vyjímatelnou litinovou nádobu lze navíc použít samostatně na sporáku nebo v troubě jako pekáč či holandskou troubu. Podzimní vaření tak může vypadat přesně tak, jak má: suroviny připravit, nechat je pomalu pracovat a večer jen otevřít pokličku.
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SENCOR je globálně rostoucí značkou, která působí v 60 zemích světa. Její historie sahá až do roku 1969, kdy byla založena v Japonsku. V devadesátých letech přešla pod evropské vedení a doma je v Praze, kde sídlí i vývojové centrum se špičkovými odborníky, kteří pracují na vývoji spotřebičů a jejich designu. www.sencor.cz
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