iPhony o více než 80 % levněji a extra sleva 600 Kč u JabkoLevně

Pořízení zánovního nebo použitého smartphonu představuje efektivní způsob, jak získat špičkový model značky Apple s výraznou finanční úsporou. E-shop JabkoLevně se specializuje na prodej 100% originálních a pečlivě kontrolovaných zařízení, která procházejí detailním testováním všech klíčových funkcí včetně displeje, fotoaparátu, Face ID a kondice baterie. Každý kus je připraven k okamžitému použití a vztahuje se na něj dvanáctiměsíční záruka. Velkou předností je naprostá transparentnost – zboží je přehledně rozděleno do jasně definovaných kategorií od nerozbalených a výstavních kusů až po použité varianty ve stavech A, A-, A/B, B či C. Zákazník tak vždy přesně ví, v jakém vizuálním stavu se vybraný smartphone nachází.
Akce pro zákazníky: Aktuálně lze využít dodatečnou slevu 600 Kč na objednávky nad 2 000 Kč (platí na celý sortiment kromě příslušenství a zcela nových zařízení). Díky této akci lze uvedené ceny u všech vybraných modelů snížit ještě o dalších 600 Kč. Stačí zadat kupon „sleva600“.
Základní modely iPhone
Standardní řada smartphonů od Applu nabízí ideální vyvážení mezi výkonem, kvalitním displejem a pokročilou fotovýbavou pro každodenní nasazení. V nabídce jsou prověřené generace v různých paměťových variantách a velmi dobrých vizuálních stavech od kategorie A po zlatou střední cestu A/B.
- iPhone 12 256GB (Stav A/B) Modrá (-78,7 %)
- Cena při uvedení: 29 990 Kč
- Nová cena: 6 399 Kč (nižší o 23 591 Kč)
- iPhone 12 256GB (Stav A-) Modrá (-77 %)
- Cena při uvedení: 29 990 Kč
- Nová cena: 6 899 Kč (nižší o 23 091 Kč)
- iPhone 13 128GB (Stav A) Zelená (-67,5 %)
- Cena při uvedení: 25 990 Kč
- Nová cena: 8 449 Kč (nižší o 17 541 Kč)
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Kompaktní řada iPhone Mini
Pro příznivce menších rozměrů a snadného ovládání jednou rukou jsou připraveny modely s přídomkem Mini. Tyto smartphony si zachovávají plnohodnotný výkon i špičkové parametry svých větších sourozenců, ale v mnohem kompaktnějším těle, které je nyní dostupné s mimořádným zvýhodněním.
- iPhone 12 Mini 256GB (Stav A-) Černá (-81,7 %)
- Cena při uvedení: 29 990 Kč
- Nová cena: 5 499 Kč (nižší o 24 491 Kč)
- iPhone 12 Mini 128GB (Stav A/B) Červená (-81,2 %)
- Cena při uvedení: 26 590 Kč
- Nová cena: 4 999 Kč (nižší o 21 591 Kč)
- iPhone 13 Mini 128GB (Stav B) Bílá (-70,4 %)
- Cena při uvedení: 22 990 Kč
- Nová cena: 6 799 Kč (nižší o 16 191 Kč)
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Profesionální modely iPhone Pro
Řada Pro cílí na náročnější uživatele, kteří vyžadují prémiové materiály, teleobjektiv pro optické přiblížení a pokročilé displeje s technologií ProMotion u novějších generací. Všechny nabízené kusy ve stavech A a A/B disponují baterií s kondicí pro maximální výkon a jsou kompletně vyčištěny i dezinfikovány.
- iPhone 12 Pro 512GB (Stav A) Grafitově šedá (-76,4 %)
- Cena při uvedení: 38 190 Kč
- Nová cena: 8 999 Kč (nižší o 29 191 Kč)
- iPhone 12 Pro 128GB (Stav A) Tichomořsky modrá (-73,3 %)
- Cena při uvedení: 29 990 Kč
- Nová cena: 7 999 Kč (nižší o 21 991 Kč)
- iPhone 14 Pro 512GB (Stav A/B) Stříbrná (-66,2 %)
- Cena při uvedení: 40 490 Kč
- Nová cena: 13 699 Kč (nižší o 26 791 Kč)
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Vlajkové smartphony iPhone Pro Max
Maximální zobrazovací plochu, nejdelší výdrž baterie a nekompromisní technologickou výbavu přinášejí vrcholné modely Pro Max. Ve výběru nechybí varianty ve stavu A, které vypadají i fungují jako nové a vykazují minimální či žádné známky předchozího používání.
- iPhone 11 Pro Max 64GB (Stav A) Zlatá (-79,7 %)
- Cena při uvedení: 31 990 Kč
- Nová cena: 6 499 Kč (nižší o 25 491 Kč)
- iPhone 12 Pro Max 128GB (Stav A) Tichomořsky modrá (-73,5 %)
- Cena při uvedení: 33 990 Kč
- Nová cena: 8 999 Kč (nižší o 24 991 Kč)
- iPhone 14 Pro Max 256GB (Stav A/B) Temně fialová (-66,2 %)
- Cena při uvedení: 40 490 Kč
- Nová cena: 13 699 Kč (nižší o 26 791 Kč)
- Další slevy najdete zde
Velkoformátové modely iPhone Plus
Smartphony s označením Plus kombinují velkou úhlopříčku displeje a nadstandardní výdrž baterie s nižší hmotností hliníkové konstrukce. Jde o vyhledávanou volbu pro sledování multimédií a pohodlnou práci na velké obrazovce.
- iPhone 14 Plus 128GB (Stav A) Modrá (-66,1 %)
- Cena při uvedení: 27 990 Kč
- Nová cena: 9 499 Kč (nižší o 18 491 Kč)
- iPhone 15 Plus 128GB (Stav A) Černá (-56,7 %)
- Cena při uvedení: 29 990 Kč
- Nová cena: 12 999 Kč (nižší o 16 991 Kč)
- iPhone 15 Plus 128GB (Stav A-) Černá (-53,7 %)
- Cena při uvedení: 26 990 Kč
- Nová cena: 12 499 Kč (nižší o 14 491 Kč)
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Další zajímavé výběry
Kromě zavedených modelových řad se v nabídce nacházejí také novější dostupné varianty ve stavu A-, který se od perfektního stavu A liší pouze jedinou drobnou kosmetickou nedokonalostí.
- iPhone 16e 128GB (Stav A-) Černá (-29,4 %)
- Cena při uvedení: 16 990 Kč
- Nová cena: 11 999 Kč (nižší o 4 991 Kč)
- iPhone 16e 128GB (Stav A-) Bílá (-29,4 %)
- Cena při uvedení: 16 990 Kč
- Nová cena: 11 999 Kč (nižší o 4 991 Kč)
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Kompletní sortiment prověřených smartphonů se zárukou 12 měsíců, extra slevou 600 Kč na nákup nad 2 000 Kč (kupon „sleva600“) a jasně deklarovaným původem je k dispozici přímo na webu JabkoLevně, kde pořízení kvalitního zařízení Apple dává ekonomický i praktický smysl.
Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
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