iPhony o více než 80 % levněji a extra sleva 600 Kč u JabkoLevně KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 1. 11. 2026 • 5 minut čtení#Smartphony
5 minut čtení#Smartphony
iPhony o více než 80 % levněji a extra sleva 600 Kč u JabkoLevně

Pořízení zánovního nebo použitého smartphonu představuje efektivní způsob, jak získat špičkový model značky Apple s výraznou finanční úsporou. E-shop JabkoLevně se specializuje na prodej 100% originálních a pečlivě kontrolovaných zařízení, která procházejí detailním testováním všech klíčových funkcí včetně displeje, fotoaparátu, Face ID a kondice baterie. Každý kus je připraven k okamžitému použití a vztahuje se na něj dvanáctiměsíční záruka. Velkou předností je naprostá transparentnost – zboží je přehledně rozděleno do jasně definovaných kategorií od nerozbalených a výstavních kusů až po použité varianty ve stavech A, A-, A/B, B či C. Zákazník tak vždy přesně ví, v jakém vizuálním stavu se vybraný smartphone nachází.

Akce pro zákazníky: Aktuálně lze využít dodatečnou slevu 600 Kč na objednávky nad 2 000 Kč (platí na celý sortiment kromě příslušenství a zcela nových zařízení). Díky této akci lze uvedené ceny u všech vybraných modelů snížit ještě o dalších 600 Kč. Stačí zadat kupon „sleva600“.

Základní modely iPhone

Standardní řada smartphonů od Applu nabízí ideální vyvážení mezi výkonem, kvalitním displejem a pokročilou fotovýbavou pro každodenní nasazení. V nabídce jsou prověřené generace v různých paměťových variantách a velmi dobrých vizuálních stavech od kategorie A po zlatou střední cestu A/B.

Kompaktní řada iPhone Mini

Pro příznivce menších rozměrů a snadného ovládání jednou rukou jsou připraveny modely s přídomkem Mini. Tyto smartphony si zachovávají plnohodnotný výkon i špičkové parametry svých větších sourozenců, ale v mnohem kompaktnějším těle, které je nyní dostupné s mimořádným zvýhodněním.

Profesionální modely iPhone Pro

Řada Pro cílí na náročnější uživatele, kteří vyžadují prémiové materiály, teleobjektiv pro optické přiblížení a pokročilé displeje s technologií ProMotion u novějších generací. Všechny nabízené kusy ve stavech A a A/B disponují baterií s kondicí pro maximální výkon a jsou kompletně vyčištěny i dezinfikovány.

Vlajkové smartphony iPhone Pro Max

Maximální zobrazovací plochu, nejdelší výdrž baterie a nekompromisní technologickou výbavu přinášejí vrcholné modely Pro Max. Ve výběru nechybí varianty ve stavu A, které vypadají i fungují jako nové a vykazují minimální či žádné známky předchozího používání.

Velkoformátové modely iPhone Plus

Smartphony s označením Plus kombinují velkou úhlopříčku displeje a nadstandardní výdrž baterie s nižší hmotností hliníkové konstrukce. Jde o vyhledávanou volbu pro sledování multimédií a pohodlnou práci na velké obrazovce.

Další zajímavé výběry

Kromě zavedených modelových řad se v nabídce nacházejí také novější dostupné varianty ve stavu A-, který se od perfektního stavu A liší pouze jedinou drobnou kosmetickou nedokonalostí.

Kompletní sortiment prověřených smartphonů se zárukou 12 měsíců, extra slevou 600 Kč na nákup nad 2 000 Kč (kupon „sleva600“) a jasně deklarovaným původem je k dispozici přímo na webu JabkoLevně, kde pořízení kvalitního zařízení Apple dává ekonomický i praktický smysl.

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