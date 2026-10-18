OPPO spojuje síly s Manusem. Na telefony chce přinést agentní AI

OPPO oznámilo spolupráci s platformou pro AI agenty Manus. Její schopnosti se objeví v novém režimu Agent Mode asistenta AI Mind Pilot. Poprvé je nabídne nadcházející řada OPPO Find X10 se systémem ColorOS 17.
„Agentní umělá inteligence představuje důležitý posun od odpovídání na otázky k reálné pomoci uživatelům s plněním úkolů,“ uvedl Kai Tang, šéf softwarového inženýrství ve společnosti OPPO. „Spojením agentních schopností společnosti Manus a systémové integrace od OPPO můžeme pokročilé AI agenty zpřístupnit širšímu publiku a pomoci uživatelům dokončovat složité vícekrokové úkoly prostřednictvím jednoduchých a přirozených interakcí,“ doplňuje Tao Zhang, spoluzakladatel a produktový ředitel Manusu.
Itinerář z letenek a rezervací doplněný o kontext z internetu
AI Mind Pilot má podle výrobce pochopit konečný cíl uživatele. Následně ho rozdělí na jednotlivé kroky, vyhledá informace, zvolí vhodné nástroje a doručí hotový výsledek. Pracovat umí i se soubory a fotografiemi uloženými přímo v telefonu. OPPO uvádí příklad s cestováním. Asistent najde letenky, rezervace hotelů a restaurací nebo vstupenky, které má uživatel roztroušené v různých aplikacích. Doplní je o informace z internetu a sestaví z nich itinerář na jednotlivé dny. Stejně by měl zvládnout i práci s obsahem. Na jediný pokyn vyhledá fotky z výletu, propojí je s existujícími soubory a vytvoří z nich prezentaci, návrh nebo album.
Co zůstane v telefonu a co půjde do cloudu?
Agent, který prochází vaše fotky a rezervace, logicky vyvolává otázky kolem soukromí. ColorOS 17 využívá modely běžící přímo v zařízení. Při lokálních úkolech, jako je vyhledávání, třídění nebo přejmenování souborů a fotek, zůstává původní obsah v telefonu. Se společností Manus se podle OPPO nesdílí.
Pokud úkol vyžaduje zpracování mimo zařízení, AI Mind Pilot si před nahráním nebo sdílením obsahu vyžádá výslovné potvrzení. Uživatel má určovat, k jakým informacím agent přistupuje, jaké akce provádí a zda externí zpracování vůbec povolí.
Find X10 dorazí 21. října
Řada Find X10 se globálně představí 21. října na Mallorce, v Číně už je v prodeji. ColorOS 17 OPPO odhalilo 13. října a na starší modely začne přicházet od 29. října. Na jakých trzích bude Agent Mode dostupný a zda bude fungovat i v češtině, zatím OPPO neprozradilo. Neupřesnilo ani, které konkrétní úkoly už poputují do cloudu. Zatím jde tedy hlavně o ukázkové scénáře. Jak spolehlivě a jestli si agent poradí s rezervacemi v různých aplikacích, ukáže až praxe.
Zdroj: tisková zpráva
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