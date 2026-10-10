Audioknihy na Spotify míří do Česka. Do konce roku budou dostupné ve více než 180 zemích

Zdroj: Dotekománie
Spotify na frankfurtském knižním veletrhu oznámila, že do konce letošního roku zpřístupní audioknihy ve více než 180 zemích, mezi kterými nechybí ani Česká republika. Dosud byly audioknihy dostupné pouze ve 22 zemích. Tento krok znamená, že nakupovat knihy přes Spotify bude mít možnost více než 750 milionů lidí. Katalog má nabídnout přes 350 000 titulů ve více než 120 jazycích. Způsob přístupu ke katalogu se bude v jednotlivých zemích lišit. Ve vybraných zemích dostanou předplatitelé Spotify Premium v rámci svého tarifu 12 hodin poslechu audioknih měsíčně. Platí to například pro Itálii, Španělsko, Portugalsko, Brazílii, Mexiko, Polsko nebo Norsko.
Spotify rozšiřuje audioknihy do dalších zemí včetně České republiky
Jednou z dalších možností přístupu ke katalogu audioknih bude doplněk Audiobooks+, díky kterému uživatelé získají další hodiny poslechu navíc. V některých zemích Afriky, Asie a také v Argentině půjde dokonce o hlavní způsob, jak k audioknihám získat přístup. V nabídce nebude také chybět možnost přímého nákupu jednotlivých titulů, které následně uživateli zůstanou. Konkrétní ceny i dostupné varianty předplatného se budou lišit podle jednotlivých zemí. Spotify zatím neupřesnila, jak konkrétně bude nabídka vypadat pro české předplatitele.
Společně s rozšířením audioknih do více zemí Spotify vylepšuje také funkci Page Match. Ta umožňuje přecházet mezi klasickou knihou, e-knihou a audioknihou a pokračovat přibližně tam, kde čtenář skončil. Od spuštění letos v únoru ji podle statistik použilo více než milion čtenářů. Nově tato funkce dostává podporu čísel stránek. Uživatel může naskenovat ISBN čárový kód knihy a pomocí čísla stránky najít odpovídající místo v audioknize. Funkce Page Match je dostupná již ve více než 30 jazycích.
Audiobooks+ bude nově také dostupný pro studenty, kteří k němu získají přístup od listopadu v rámci studentského tarifu. Ten bude k dispozici v Irsku, Belgii, Rakousku a Finsku. Další země mají následovat během příštího roku. Uživatelé tarifů Premium Family a Duo díky Audiobooks+ získají 15 hodin poslechu audioknih měsíčně. Spotify uvádí, že dohody s autory a vydavateli nejsou exkluzivní. Knihy tak mohou nabízet současně také prostřednictvím konkurenčních služeb.
Zdroj: newsroom.spotify.com
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