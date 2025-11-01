Vivo iQOO Neo11 není ořezávátko a k top modelu má blízko

Zdroj: iQOO
Subznačka iQOO spadající pod Vivo přinesla na trh nový smartphone, který má hodně blízko k top modelové řadě, ale kvůli několika specifikacím se řadí spíše do vyšší střední třídy.
Spousta energie
iQOO Neo11 může zaujmout displejem s vysokým rozlišením, jasem a obnovovací frekvencí. Dokonce je zde integrace ultrasonické čtečka otisků prstů. To je navíc podpořeno baterií o kapacitě 7500 mAh, přičemž tloušťka mobilu je pouhých 8,05 mm a hmotnost se zastavila na hodnotě 210 gramů. Nechybí certifikace IP69, takže mobil odolá vodě o vyšším tlaku a teplotě.
První náznak šetření, je vidět u procesoru, jelikož se nepoužil letošní nejlepší čip od Qualcommu, ale loňský. To samozřejmě není mínus, jelikož Snapdragon 8 Elite nabízí špičkový výkon i dnes. Operační paměti jsou ty nejrychlejší a to samé se dá říci o úložišti. Firma se rozhodla, že iQOO Neo11 nebude mít tu nejlepší fotografickou výbavu. Sice hlavní senzor má 50 MPx a optickou stabilizaci obrazu, ale sekundární snímač pro ultra širokoúhlé focení má jen 8 MPx.
iQOO Neo11 má stereo reproduktory a je škoda, že se nenašel prostor pro bezdrátové nabíjení, což je trochu škoda. iQOO Neo11 není ořezávátko dle specifikací, ale k dokonalosti ještě pár věcí chybí. Cena základní verze vychází v přepočtu na cca 7 700 Kč bez daně a poplatků.
Specifikace Vivo iQOO Neo11
- displej: 6,82 palců, 3168×1440 pixelů (2K+), BOE Q10+ LTPO AMOLED, HDR10+, 144Hz, až 4500 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite
- 12/16 GB LPDDR5X Ultra RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + OriginOS 6.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.88, OIS
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 16 MPx
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio
- IP68 + IP69
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a, QZSS: L1+L5, USB Type-C, NFC
- rozměry: 163,37 × 76,71 × 8,05 mm; 210 gramů
- baterie: 7500 mAh + 100W USB C
