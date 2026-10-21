Honor představuje řadu Win 2: Herní smartphony s aktivním chlazením, jeden má dva větráky

Zdroj: Honor
Na trhu se smartphony najdeme i speciální kategorie modelů, které jsou přímo zaměřeny na hraní her. Některé modely mají natolik odvážný design, že to z nich doslova čiší. Jiné pak vypadají na první pohled celkem normálně, ale v útrobách mají tu nejlepší možnou výbavu pro hraní. To by se dalo říci i o novinkách Honor Win 2, Honor Win RT2 a Honor Win Turbo2.
Honor Win 2 aneb cesta k dvěma větráčkům
Ještě před nějakou dobou bylo kuriózní si pomyslet, že mobilní telefony budou mít aktivní chlazení pomocí větráčků. Dnes je to relativně běžné u herních mobilů, ale Honor Win 2 to povyšuje na novou úroveň. Tento kousek má dva větráky. Jeden nasává vzduch přímo vedle foťáků, druhý pak ze strany fotomodulu.
Není se ani čemu divit, když se o výkon stará Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. U tohoto modelu také najdete speciální boční tlačítka pro lepší hraní. Nechybí stereo reproduktory a ačkoliv má dva větráky, získal certifikaci IP69K, takže mu voda ani prach nevadí. Honor Win 2 je vybaven baterií o kapacitě 10 100 mAh a podporuje i bezdrátové rychlé nabíjení.
Honor Win RT2 je o něco slabší model, jelikož má Snapdragon 8 Elite Gen 5 a o chlazení se stará jeden větrák. Na druhou stranu získal větší kapacitu baterie, 12 070 mAh, jen tedy bez podpory bezdrátového nabíjení. Poslední model Honor Win Turbo 2 dostal Snapdragon 8s Gen 4 a nenabízí chlazení pomocí větráku. Kapacita baterie je stejná, stejně tak i certifikace kolem odolnosti vůči vodě a prachu.
Všechny tři modely mají stejný displej, který může dosahovat na jas až 10 000 nitů, ale jedná se samozřejmě o lokální maximum, běžná hodnota je daleko nižší. Novinky se také liší ve fotografické výbavě, tedy jen základní má hlavní snímač s 50 MPx, ostatní dva mají 200MPx senzory.
Celkově vypadají na zajímavé herní kousky, ale nevíme, který se dostane do Evropy, případně jestli vůbec. Možná změní i názvy.
Ceny
- Honor Win 2 – od cca 17 800 Kč po přepočtu (cena bez daně a poplatků)
- Honor Win RT2 – od cca 13 600 Kč po přepočtu (cena bez daně a poplatků)
- Honor Win Turbo 2 – od cca 10 400 Kč po přepočtu (cena bez daně a poplatků)
Specifikace Honor Win 2
- displej: 6,89 palce, OLED, QHD+ (3104 × 1440 pixelů), 1,07 miliardy barev, DCI-P3, jas až 10000 nitů (globální špičkový jas 2000 nitů, minimální 1 nit), 5920Hz PWM stmívání, HDR
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 6 (osmijádrový, až 5,01 GHz), Adreno 850 GPU, čip C3
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB
- Operační systém: Android 17, MagicOS 11
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,4″, f/1,9, OIS, EIS)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, EIS)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, úhel záběru 90°)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,4″, f/1,9, OIS, EIS)
- IP68 + IP69 + IP69K
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2 MIMO, MLO), Bluetooth 6.3 (BLE, LE Audio, Auracast, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC 5.0), GPS (L1+L5), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), NFC, infraport, USB-C (USB 3.2, OTG)
- rozměry a hmotnost: 163 × 78 × 8,5 mm, 237 gramů
- baterie a nabíjení: 10100 mAh, 100W drátové nabíjení, 80W bezdrátové nabíjení, 27W reverzní drátové nabíjení, reverzní bezdrátové nabíjení
Specifikace Honor Win RT2
- displej: 6,89 palců, OLED, QHD+ (3104 × 1440 pixelů), 1,07 miliardy barev, DCI-P3, jas až 10000 nitů (globální špičkový jas 2000 nitů, minimální 1 nit), 5920Hz PWM stmívání, HDR
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (osmijádrový, až 4,6 GHz), Adreno 840 GPU, čip C3
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 17, MagicOS 11
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,55″, f/1,9, OIS, EIS)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, EIS)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, úhel záběru 90°)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,55″, f/1,9, OIS, EIS)
- IP68 + IP69 + IP69K
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2 MIMO, MLO), Bluetooth 6.0 (BLE, LE Audio, Auracast, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC 5.0), GPS (L1+L5), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), NFC, infraport, USB-C (USB 2.0, OTG)
- rozměry a hmotnost: 163 × 78 × 8,5 mm, 238 gramů
- baterie a nabíjení: 12070 mAh, 90W drátové nabíjení, 27W reverzní drátové nabíjení
Specifikace Honor Win Turbo 2
- displej: 6,89 palců, OLED, QHD+ (3104 × 1440 pixelů), 1,07 miliardy barev, DCI-P3, jas až 10000 nitů (globální špičkový jas 2000 nitů, minimální 1 nit), 5920Hz PWM stmívání, HDR
- procesor: Snapdragon 8s Gen 4 (osmijádrový, až 3,2 GHz), Adreno 825 GPU, čip C3
- RAM: 8/12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 17, MagicOS 11
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/2″, f/1,9, OIS, EIS)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, EIS)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, úhel záběru 90°)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/2″, f/1,9, OIS, EIS)
- IP68 + IP69 + IP69K
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2 MIMO, MLO), Bluetooth 6.0 (BLE, LE Audio, Auracast, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC 5.0), GPS (L1+L5), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), NFC, infraport, USB-C (USB 2.0, OTG)
- rozměry a hmotnost: 163 × 78 × 8,5 mm, 235 gramů
- baterie a nabíjení: 12070 mAh, 90W drátové nabíjení, 27W reverzní drátové nabíjení
Zdroje: honor.com, honor.com, honor.com, fonearena.com
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