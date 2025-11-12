Gemini dostane nové sdílení obrázků v rámci Nano Banana

Zdroj: The Verge
Google se snaží každou chvíli upravovat a vylepšovat Gemini aplikaci. Jedno z podstatnějších vylepšení se týkalo možnosti generování obrázků. Nová verze dostala název Nano Banana, přičemž zvládá dělat i úpravy dle požadavků uživatele. Nyní Google pracuje na upravené metodě sdílení.
Nano Banana a sdílení
Aktuálně po vygenerování obrázků se nabízí ve své podstatě tři možnosti. Pakliže po delším podržení kliknete v nabídce na Sdílet, použije se celý soubor a pak se vloží do jiné aplikace, kterou vyberete. Poté je zde přímo kopírování obrázku a poslední nabízí uložení do zařízení.
Právě první možnost je lehce komplikovanější, jelikož některé aplikace aplikují svou vlastní kompresy, případně jsou jiné komplikace s takovou přímou metodou. Google ji totiž nahradí vygenerováním odkazu na obrázek. Ten pak lze sdílet s kýmkoliv, přičemž druhé straně se zobrazí obrázek na unikátní webové adrese, jak můžete vidět na třetím obrázku. Zde se pak nabízí možnosti jako další sdílení, kopírování nebo uložení. Samozřejmě je zde i reklama na Gemini.
Všechny ostatní metody zůstávají, takže uživatelé nepřijdou o možnost stažení do zařízení. Nově tedy kromě sdílení celého chatu půjde sdílet konkrétní soubor skrze webovou adresu.
Zdroj: androidauthority.com
