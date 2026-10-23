Chytrá domácnost: Jak bojovat s podzimní vlhkostí při sušení prádla v bytě

Venku déšť, doma plný sušák a ráno orosená okna. S příchodem podzimu se sušení prádla stěhuje z balkonů a zahrad zpátky do interiéru. Spolu s ním ale přibývá v domácnosti také vlhkost. Stačí přitom vědět, kolik jí doma skutečně máme, a v případě potřeby jí trochu pomoci ven. V létě je to jednoduché. Pračka dopere, prádlo putuje na balkon nebo zahradu a za pár hodin je hotovo. Na podzim se celý proces přesouvá domů. Suší se klidně celý den. Vodu, která z něj mizí, ale byt musí někam odvést. Pokud se nedostatečně větrá, začne se zvýšená vlhkost připomínat sama, typicky orosenými okny, pocitem těžkého vzduchu nebo vlhkými místy v chladnějších částech místnosti.
Nejdřív měřit, potom řešit
Vlhkost vzduchu není potřeba odhadovat podle toho, jestli nám doma připadá „dusno“. Jednoduchý vlhkoměr ukáže, jak se podmínky v místnosti skutečně mění, třeba právě po pověšení čerstvě vypraného prádla.
Vlhkoměr Sencor SWS 1500 B (doporučená cena 299 Kč) je jednoduchým řešením pro průběžnou kontrolu domácího prostředí. Na displeji zobrazuje vnitřní teplotu i vlhkost, takže snadno poznáte, jak rychle se po praní hodnoty v místnosti mění. Praktické je umístit jej právě tam, kde prádlo nejčastěji sušíte. Pro ty, kteří chtějí mít větší přehled nejen o podmínkách doma, ale také venku, je tu profesionální Wi-Fi Meteostanice Sencor SWS 16600 SH (doporučená cena 5 999 Kč). Její bezdrátový senzor 7v1 sleduje venkovní teplotu a vlhkost, rychlost a směr větru, množství srážek, UV záření i intenzitu světla, zatímco samostatné TH čidlo umožňuje kontrolovat teplotu a vlhkost uvnitř domu. Data lze sledovat také v aplikaci Sencor HOME, a to i zpětně v historii. Na podzim tak snadno získáte přehled nejen o tom, co se děje za okny, ale také o podmínkách přímo doma – a můžete lépe načasovat větrání nebo zapnutí odvlhčovače.
Když větrání nestačí
Krátké intenzivní větrání je i na podzim důležité. Jenže během sychravých dnů nemusí samo o sobě vyřešit všechno, zvlášť pokud se doma pere často, v bytě žije více lidí nebo není možné prádlo sušit jinde.
V takové chvíli může nastoupit odvlhčovač. Odvlhčovač vzduchu Sencor SDH 3028WH (doporučená cena 5 999 Kč) dokáže za den ze vzduchu odstranit až 30 litrů vody a vedle běžného odvlhčování nabízí přímo režim k sušení prádla. Při něm pracuje na vysoký výkon v režimu nepřetržitého odvlhčování, a pomáhá tak zkrátit dobu, kterou mokré prádlo stráví na sušáku. Nastavit lze požadovanou vlhkost v rozsahu 35 až 85 % a přístroj lze ovládat také prostřednictvím aplikace Sencor HOME.
Pro větší prostory nebo domácnosti, kde je s vlhkostí potřeba bojovat intenzivněji, je určen Odvlhčovač vzduchu Sencor SDH 5020WH (doporučená cena 9 999 Kč). Jeho odvlhčovací kapacita dosahuje až 50 litrů za den a vhodný je pro místnosti až do 107 m². Také zde nechybí režim sušení prádla ani možnost ovládání přes aplikaci Sencor HOME. Přístroj navíc disponuje aktivním čerpadlem, které dokáže odvádět vodu do výšky až pěti metrů, a kombinuje odvlhčování s HEPA H13 a uhlíkovou filtrací.
Pro menší místnosti je vhodný Odvlhčovač vzduchu Sencor SDH 1210WH (cena 5 299 Kč). Kombinuje odstraňování nadměrné vlhkosti s filtrací vzduchu, a pomáhá tak pečovat o prostředí v bytě při sušení prádla. Omezením nadměrné vlhkosti přispívá ke snížení rizika vzniku plísní. Je určen do prostor o rozloze 18 až 30 m² a jeho odvlhčovací kapacita dosahuje až 12 litrů za den. Vodu zachytává do zásobníku o objemu 3,2 litru nebo ji může hadičkou odvádět přímo do odpadu. Nabízí čtyři úrovně odvlhčování, tři rychlosti ventilátoru a ovládání prostřednictvím aplikace Sencor HOME.
Sušák nemusí znamenat zamlžená okna
Podzimní sušení prádla v bytě samo o sobě nemusí být problém. Důležité je vědět, co se s prostředím v místnosti děje. Vlhkoměr nebo meteostanice pomohou změny zachytit a odvlhčovač může zasáhnout ve chvíli, kdy běžné větrání nestačí. Místo ranního utírání vody z oken tak může vzniknout docela jednoduchá podzimní rutina: vyprat, pověsit, zkontrolovat vlhkost, krátce vyvětrat a když je potřeba, zapnout odvlhčovač.
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SENCOR je globálně rostoucí značkou, která působí v 60 zemích světa. Její historie sahá až do roku 1969, kdy byla založena v Japonsku. V devadesátých letech přešla pod evropské vedení a doma je v Praze, kde sídlí i vývojové centrum se špičkovými odborníky, kteří pracují na vývoji spotřebičů a jejich designu. www.sencor.cz
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