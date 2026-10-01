1Password pustí AI agenty k vašim heslům. Vidět je ale nebudou

Zdroj: 9to5google.com
AI agenti toho zvládají čím dál víc, jenže na přihlašovacích údajích se často zaseknou. Aplikace 1Password teď přichází s řešením: agent se může přihlásit vaším účtem, aniž by heslo kdy viděl. A poslední slovo máte vždy vy.
Novinka se jmenuje 1Password for Agents a propojuje trezor s hesly s AI agenty, například s Muse od Mety. Když agent při práci narazí na přihlašovací formulář, nesáhne po heslech sám. Místo toho požádá 1Password o přístup.
Agent žádá, vy schvalujete
Agent se nejprve prokáže 1Passwordu vlastním unikátním digitálním klíčem. Vy pak uvidíte, jaké přihlašovací údaje potřebuje a k čemu. Pokud žádost schválíte, 1Password vyplní údaje přímo do formuláře. Samotné přihlášení tedy obstará správce hesel, ne agent. Jakmile web přihlášení přijme, 1Password údaje zase odstraní. Agent je tak během další práce nemůže přečíst ani použít znovu.
Ke ostatním částem vašeho trezoru se agent vůbec nedostane. Vidí jen to, co mu v konkrétní chvíli povolíte.
Bezpečnější než heslo do chatu
Úplně bez důvěry se to samozřejmě neobejde. Pořád jde ale o mnohem bezpečnější cestu, než agentovi hesla rovnou nadiktovat. Zatím integrace funguje s agenty Muse a Grok Bot. Na podpoře dalších se pracuje, mezi nimi jsou OpenAI Dots a Claude Duet od Anthropicu.
Zdroj: 9to5google.com
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