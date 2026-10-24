Nová Vivo Buds dostala variantu Ultra

Vivo Buds Ultra | Zdroj: Vivo
Společnost Vivo si pro evropské zákazníky připravila kvalitní bezdrátová sluchátka s názvem Buds Ultra. Ta rozhodně budou určena pro náročnější uživatele, o čemž nejlépe vypovídá vnitřní výbava. V segmentu prémiových zástupců by novinka mohla uspět díky férově nastavené cenovce. Čínský výrobce potvrdí dostupnost na českém trhu určitě v nejbližším období.
Všeho dost
Po technické stránce se každé sluchátko dočkalo dvou měničů, které hlavně doprovází osamostatněný Hi-Fi DAC čip s maximálním rozsahem 113 dB. Za touto sestavou kromě Vivo stojí i americká firma Knowles. Čtveřice mikrofonů po stranách přináší technologii ANC nabízející redukci hluku do 60 dB. Navíc senzor kostního vedení slibuje až 99% účinnosti při eliminaci poryvů větru během telefonování.
Na jedno nabití zvládnou 11 hodin provozu a při kombinaci s nabíjecím pouzdrem dokonce zvládnou 50 hodin poslechu. Pouhých 5 minut prodlouží výdrž o další 2 hodiny. Dále krabička podporuje bezdrátové nabíjení, ale jen sluchátka splňují nároky stupně certifikace odolnosti IP54. Pod kvalitním poslechem se také podepíše kodek LDAC s přenosovou rychlostí až 990 kb/s.
Mezi užitečné funkce můžeme ještě zařadit adaptivní režim, připojení ke třem zařízení najednou a prostorový poslech. Doprovodná aplikace umožňuje vlastní úpravu zvuku přes 10pásmový ekvalizér, práci se zvukovými profily, vzdáleně ovládat spoušť fotoaparátu a hledat ztracená sluchátka. Na výběr jsou dvě barevné verze (bílá, černá) za doporučenou cenu 199 eur (tj. cca 4 832 Kč).
Zdroje: vivo.com, vivoonlinestore.com, gizmochina.com
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