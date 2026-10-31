Honor přináší zástupce s netradičním názvem X9e s

• 31. 10. 2026#Android #Smartphony
Honor přináší zástupce s netradičním názvem X9e s

Honor X9e s | Zdroj: Honor

Globální stránka společnosti Honor nově zahrnuje o jeden telefon více, protože čínský výrobce do nabídky nečekaně zařadil zástupce nesoucí označení X9e s. Zařízení má zájemce lákat na zvýšenou odolnost, nadstandardní výdrž baterie a několik funkcí s umělou inteligencí. Tato novinka z populární modelové řady X nebude překračovat hranice střední třídy.

Sázka na jistotu

Přední panel dostal 6,79palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, který doplňuje 16MPx selfie kamerka. Pod výkonem se podepsala čipová sada Snapdragon 6 Gen 4 od Qualcommu po boku 8GB operační paměti RAM. Uživatelská data pobere 256GB interní úložiště. Bateriový článek o velikosti 8 560 mAh podporuje technologii rychlého 80W nabíjení.

Honor Honor X9E

Honor X9e s | Zdroj: Honor

Přírůstek si na svá bedra vysloužil dva objektivy fotoaparátu (50 + 5 MPx). Zmiňovaná odolnost je mimochodem podložena získanou certifikací IP69K. Softwarovou část zastupuje operační systém Android 16 v rámci platformy MagicOS 10, která obsahuje spoustu vychytávek určených k úpravě fotografií. Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit technologii NFC a audio efekty Honor Sound 7.3.

X9E S

Honor X9e s | Zdroj: Honor

V obchodech budou tři barevné verze (bílá, černá, oranžová) za cenu v přepočtu 8708 Kč. Nakonec můžeme prozradit, že čínský Honor Turbo ze srpna letošního roku by měl jít do zbytku světa právě jako dnešní Honor X9e s. Další upřesňující informace určitě zjistíme v nejbližší možné době.

Honor X9E S Honor X9E S 1 Honor X9E S 2

Honor X9e s | Zdroj: Honor

Zdroje: honor.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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