Androidy varují před zemětřesením už ve více než 200 zemích

• 19. 10. 2026#Android
Androidy varují před zemětřesením už ve více než 200 zemích

Zdroj: Google

Pár sekund může rozhodnout o životě a smrti. Přesně tolik času ale dokáže dát Android lidem, než se v jejich okolí objeví otřesy. Google dále rozšiřuje svůj systém pro varování před zemětřeseními, tentokrát už na 200 zemí.

Telefony jako síť seismografů

Systém „Android Earthquake Alerts“ funguje jednoduše. Využívá totiž faktu, že každý telefon s Androidem disponuje akcelerometrem, tedy senzorem, jenž dokáže zaznamenat i velmi drobné otřesy. Když tyto otřesy zachytí v jedné oblasti velké množství telefonů, servery Googlu dokáží rozpoznat přicházející zemětřesení.

Na svém blogu americký technologický gigant informoval, že od spuštění této služby v roce 2021 rozeslal už 1 miliardu varování. Tento milník pak korunovalo oznámení o rozšíření systému z původních 98 do více než 200 regionů.

Android Zemetreseni

Zdroj: Google

Google rozlišuje celkem tři stupně varování. Prvním je „Be aware“, který vás pouze upozorní na to, že bylo poblíž zaznamenáno zemětřesení s malými otřesy. Stupeň „Be ready“ přichází při silnějších otřesech a uživatele vyzývá k tomu, aby se připravili. Nejhorší varování „Take action“ pak přichází při velmi významných otřesech, zobrazuje se přes celou obrazovku a poradí, co dělat.

Systém je rozhodně skvělým využitím potenciálu sítě telefonů, kterou Google má. Není však neomylný. Při ničivém zemětřesení v Turecku v roce 2023 totiž sílu otřesů významně podcenil a nejvyšší varování zaslal pouze zlomku lidí, kteří ho potřebovali. Tento fakt později přiznala i samotná společnost.

Zdroj: blog.google

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Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

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