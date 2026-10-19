AR brýle Xreal 1 Pro+ svítí skoro dvakrát více než jejich předchůdce

Xreal 1 Pro+, zdroj: GSMArena
Film ve vlaku na plátně jako v kině nebo třeba druhý monitor v kavárně. Přesně tohle vám dodají nejnovější AR brýle Xreal 1 Pro+. Ty oproti předchůdci dostávají výrazně jasnější displej, přičemž si ponechávají stejnou cenu.
Brýle Xreal 1 Pro+ jako kino na nose
Na první pohled trošku těžší a větší sluneční brýle. Po připojení k telefonu či notebooku vám ale před očima vykouzlí obrazovku o úhlopříčce přes 14 metrů. Přesně to jsou AR brýle Xreal 1 Pro+, které přes USB-C připojíte k drtivé většině notebooků a Androidů, iPhonům řady 15 a vyšší nebo i herní konzoli Steam Deck.
Nová generace brýlí přináší zejména velký posun ve svém jasu, který z původních 700 nitů vyrostl na 1200. AR brýle tak budou nově použitelné i ve světlých místnostech či u okna. Obraz pak dále vylepší i nová funkce AI HDR. No a zrychlil se i převod klasického 2D obsahu do 3D. Ten nově poběží na 60 snímcích za sekundu.
Zbytek specifikací brýlí zůstal při starém. Vevnitř se tedy stále nachází dva 0,55palcové Micro-OLED displeje od Sony s rozlišením 1920 x 1200 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Zorné pole dosahuje 57 stupňů a velikost virtuální obrazovky lze nastavit od 34 do 556 palců. Brýle jsou pak v prodeji za cenu 599 dolarů, tedy v přepočtu asi 13 tisíc korun.
Zdroje: gsmarena.com, xreal.com
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