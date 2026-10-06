Android Auto se rozloučí s Androidem 10, starší telefony v autě brzy nepřipojíte

Jakub Jan Ondráček • 6. 10. 2026#Android #Aplikace
Android Auto se rozloučí s Androidem 10, starší telefony v autě brzy nepřipojíte

Zdroj: Dotekomanie.cz

Majitelé starších androidích telefonů, pozor. Pokud váš telefon skončil u Androidu 10, Android Auto vám brzy přestane fungovat. Google totiž opět zvedá minimální požadavky na verzi systému.

Bez Androidu 11 ani ránu

Majitelé starších Androidů se musí mít na pozoru. Na sociální síti Reddit se totiž začaly množit příspěvky uživatelů, kterým po připojení telefonu aplikace Android Auto hlásí, že jejich telefon brzy nebude podporován a aplikace přestane fungovat. Doposud se jedná o modely, jejichž oficiální podpora skončila s verzí Androidu 10.

Ačkoliv Google tuto novinku zatím oficiálně neoznámil, lze očekávat, že se tak stane v následujících týdnech či měsících. Na stránkách podpory sice stále stojí, že pro připojení kabelem stačí uživatelům Android 9 a pro bezdrátové připojení Android 11. Je však velmi pravděpodobné, že se technologický gigant rozhodne minimální požadavky na systém sjednotit.

Android Auto Google Maps 4032x2268x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Takový krok jsme viděli naposledy v roce 2024, kdy skončila podpora Androidu 9. Přesné datum, kdy k ukončení podpory verze 10 dojde, v tuto chvíli neznáme. Majitelé telefonů s Androidem 10 by se ale, pokud aplikaci využívají, měli začít chystat. K dispozici mají v podstatě pouze dvě možnosti, kterými jsou koupě nového telefonu či náročnější a nedoporučovaný proces instalace neoficiální ROM.

Zdroj: androidauthority.com

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