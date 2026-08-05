Apple chystá tři novinky pro chytrou domácnost, dorazit má i reproduktor se 7palcovým displejem

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple údajně připravuje tři nová zařízení pro chytrou domácnost. Vedle modernizovaného Apple TV 4K a nové generace HomePodu mini má dorazit také zcela nový chytrý reproduktor se 7palcovým displejem a Siri postavenou na umělé inteligenci. Právě poslední zařízení by znamenalo první výraznější vstup Applu do kategorie chytrých zařízení s displejem, kde už několik let působí Amazon a Google. Představení by mohlo proběhnout už v říjnu, případně na začátku příštího roku.
Apple připravuje novinky pro chytrou domácnost
Současný Apple TV 4K používá čip A15 Bionic. Nová generace proto pravděpodobně dostane některý z novějších procesorů. Ve hře může být například A19 Pro nebo připravovaná řada A20. Přesné označení ani další detaily zatím nejsou známy. Výrazně vyšší výkon sice multimediální centrum nutně nepotřebuje, modernější čip by ale mohl výrazně podpořit nové funkce, zpracování obrazu nebo lepší zapojení do ekosystému Apple Intelligence.
Podobnou modernizací má projít také HomePod mini. Ten stále využívá čip S5 známý z hodinek Apple Watch Series 5. Výkonnější hardware by mohl zajistit lepší podporu pro přepracovanou Siri a další funkce založené na umělé inteligenci.
Nejzajímavější novinkou pak má být chytrý reproduktor s integrovaným 7palcovým displejem. Zařízení má stát především na nové generaci Siri s AI a nabídnout také rozpoznávání obličeje. Díky tomu by mohlo poznat, kdo jej právě používá, a zobrazit mu osobní obsah. V praxi by mohlo jít například o kalendář, připomínky, fotografie nebo informace přizpůsobené konkrétnímu členu domácnosti.
Apple by tím vstoupil do segmentu, který už dnes pokrývají produkty jako Amazon Echo Show nebo Google Nest Hub. Zásadní proto bude, jak hluboce novinku propojí s iPhonem, službami Applu a platformou pro chytrou domácnost.
Zdroj: androidheadlines.com
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