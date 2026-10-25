Apple testuje iPhone Duo 2. Klíčovou novinkou má být Face ID pod displejem

Zdroj: gsmarena.com
První skládací iPhone se teprve dostává k zákazníkům a už se mluví o nástupci. Podle Marka Gurmana z Bloombergu Apple testuje iPhone Duo 2 s Face ID skrytým pod displejem.
1. generace s neduhy
iPhone Duo postupně dorazí k těm, kdo si ho minulý týden předobjednali, a první recenze jsou venku. Recenzenti se shodují, že trpí typickými neduhy první generace. Nejvíc kritiky si vysloužila čtečka otisků Touch ID. Podle toho, jak telefon zrovna držíte, na ni může být obtížné dosáhnout. Navíc na ní musíte prst chvíli podržet, než se telefon úplně odemkne.
Face ID je ve hře
Návrat rozpoznávání obličeje je tak jedním z nejžádanějších vylepšení pro další generaci. A vypadá to, že ho Apple slyší. Gurman ve svém podcastu Power On prozradil, že v Cupertinu testují prototypy iPhonu Duo 2 s verzí Face ID umístěnou pod displejem.
Jestli se novinka do příštího modelu opravdu dostane, zatím jisté není. Apple musí nejprve výrazně zmenšit klíčové součástky, tedy projektor bodů a infračervenou kameru. Teprve pak se Face ID vejde do tenkého skládacího těla.
Zdroj: gsmarena.com
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