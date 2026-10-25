Apple testuje iPhone Duo 2. Klíčovou novinkou má být Face ID pod displejem

• 25. 10. 2026#iOS #Smartphony
Apple testuje iPhone Duo 2. Klíčovou novinkou má být Face ID pod displejem

Zdroj: gsmarena.com

První skládací iPhone se teprve dostává k zákazníkům a už se mluví o nástupci. Podle Marka Gurmana z Bloombergu Apple testuje iPhone Duo 2 s Face ID skrytým pod displejem.

1. generace s neduhy

iPhone Duo postupně dorazí k těm, kdo si ho minulý týden předobjednali, a první recenze jsou venku. Recenzenti se shodují, že trpí typickými neduhy první generace. Nejvíc kritiky si vysloužila čtečka otisků Touch ID. Podle toho, jak telefon zrovna držíte, na ni může být obtížné dosáhnout. Navíc na ní musíte prst chvíli podržet, než se telefon úplně odemkne.

Face ID je ve hře

Návrat rozpoznávání obličeje je tak jedním z nejžádanějších vylepšení pro další generaci. A vypadá to, že ho Apple slyší. Gurman ve svém podcastu Power On prozradil, že v Cupertinu testují prototypy iPhonu Duo 2 s verzí Face ID umístěnou pod displejem.

Jestli se novinka do příštího modelu opravdu dostane, zatím jisté není. Apple musí nejprve výrazně zmenšit klíčové součástky, tedy projektor bodů a infračervenou kameru. Teprve pak se Face ID vejde do tenkého skládacího těla.

Zdroj: gsmarena.com

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Profilovka

Narodil se velmi mlád a zatím je stále ještě naživu. Už v dětství ho přitahovaly bity a bajty: od programovatelné kalkulačky, přes C64, MS-DOS a Windows pak (téměř proti své vůli) doputoval do univerza jménem Apple - a už v něm zůstal.

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