YouTube vylepšuje navigaci a přidává AI kanály na míru

Zdroj: Dotekomanie.cz1
Youtube patří mezi ty platformy, kde se nedělají velké a zásadní změny, jelikož by to mohlo mást velké množství uživatelů, což by mělo své následky. I proto firma jde cestou menších iterací. Sem tam něco přidá, přesune nebo odebere. Tentokrát je to kombinace více věcí.
Odběry se posouvají
Pro nás asi tou nejpodstatnější změnou a asi i nejvýraznější, je samotný přesun sekce s Odběry, tedy s kanály, které aktivně sledujete. Do této chvíle se odběry nacházely na samostatném tlačítku na mobilu v dolní liště. To se nyní mění a sekce se přesouvá do horní lišty, odkud bude přístup k odběrům.
Je docela možné, že tuto novinku již máte a není to nic neobvyklého, jelikož Youtube některé změny testuje měsíce dopředu a vy jste byli zařazeni do testovací skupiny. Nyní se jen stává oficiální změnou pro všechny. Není to ale jediná novinka. Současně jsme se dočkali speciálních feedů.
Přímo v Youtube si bude možné pomocí AI vytvořit speciální jakoby kanál, který bude obsahovat videa dle vašeho požadavku. Dá se říci, že v tomto případě nemusíte spoléhat na algoritmus Youtube, ale navrhnete si vlastní. Je zde ale několik omezení. Běžný neplatící uživatel si může vytvořit 3 takové feedy, platící, tedy s Youtube Premium jich může mít 8. Bohužel je novinka zatím určena jen pro USA.
Zdroje: support.google.com, 9to5google.com
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
Komentáře
Václav Kadlček25. 10. 2026, 9:54
Twl YouTube pořád něco kombinuje, ale že někdo porušuje autorské práva a zveřejňují filmy to jim nevadí a její hodně na platformě. Teď se mi ničeho nic ukazují Ruské filmy, které jsem si vůbec nežádal. Když nechci, aby filmy byly zveřejněny stejně se znovu zveřejní. YouTube si dělá co chce a to si platím premium 239 Kč. Zpětnou vazbou nic nepomůže, protože nejsou ve slušnosti odpověd když jim odepíšu problém.