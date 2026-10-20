Amazon představuje AI zařízení Bee Frontier a Bee Eclipse

Nová AI zařízení Bee Frontier a Bee Eclipse, zdroj: Amazon News
Amazon chce vyřešit nejenom vaši zapomnětlivost. Pod značkou Bee totiž nyní představil hned dvě nová zařízení, která poslouchají vaše rozhovory a dělají z nich shrnutí, úkoly a připomínky. Bee Frontier a Bee Eclipse nyní míří na trh.
Náramek i karta na zadní stranu vašeho telefonu
Značka Bee rozhodně nepatří Amazonu odjakživa. Gigant jí totiž koupil teprve v roce 2025 po úspěchu s prvním náramkem Bee Pioneer. Nyní přichází jeho nová generace, a to rovnou ve dvou podobách a s velkými vylepšeními.
Zajímavější je zbrusu nové zařízení Bee Eclipse. Jde o tenkou destičku asi o velikosti platební karty, která je silná 4,6 mm a váží necelých 49 gramů. Tu si přicvaknete na záda vašeho telefonu a díky celkem pěti integrovaným mikrofonům získáte pomocníka, co zachytí rozhovor u stolu i obě strany telefonního hovoru. Potěší pak i výdrž až tři týdny na jedno nabití. K dispozici bude Eclipse v barvách Silver, Midnight, Honey a Blush. Jeho cena je pak 99 dolarů, tedy asi 2150 korun českých.
Druhým zařízením je samotný nástupce původního modelu Pioneer. Jde o nový silikonový náramek Frontier, který lze nosit na zápěstí, nebo si ho můžete přicvaknout na oblečení. Disponuje celkem dvěma mikrofony s potlačením hluku, takže si má poradit například i v hromadné dopravě či v open space. Nabízí odolnost IP67, nabíjení přes USB-C a týdenní výdrž. Cena má pak činit 75 dolarů, což je v přepočtu zhruba 1600 korun.
Obě zařízení fungují na stejném principu. Po zapnutí si z vašich rozhovorů dělají poznámky, ze kterých vám v mobilní aplikaci podají shrnutí. Základní funkce jsou zdarma. Ty zajímavější však dostanete pouze s předplatným Pro za 13 dolarů měsíčně, které přidává neomezenou historii, navrhované úkoly, osobního asistenta a propojení s řadou aplikací včetně emailu či kalendáře. Nechybí pak ani kompatibilita s Alexou+ a hledání zboží na Amazonu.
Zdroje: aboutamazon.com, gsmarena.com
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