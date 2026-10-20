Slevy až 40 % na vybavení pracovny a herního koutku: Pořiďte si ergonomické židle a polohovací stoly výhodněji

Kvalitní zázemí pro práci z domova i večerní hraní her představuje základ pro dlouhodobé zdraví zad a celkovou produktivitu. Správně zvolená ergonomie dokáže eliminovat únavu při celodenním sezení u počítače a výrazně zvýšit komfort při plnění každodenních úkolů. V rámci aktuální slevové nabídky na e-shopu Alza.cz lze pořídit špičkové kancelářské židle, herní křesla i moderní výškově nastavitelné stoly s výraznými slevami dosahujícími až 40 %.
Ergonomické kancelářské židle
Dlouhé hodiny strávené u monitoru vyžadují oporu, která se plně přizpůsobí anatomii lidského těla. Moderní kancelářské židle využívají prodyšnou síťovinu pro optimální cirkulaci vzduchu, pokročilé synchronní mechanismy, nastavitelné bederní opěrky i praktické výsuvné podnožky pro chvíle odpočinku. Vybrané modely v nabídce spojují minimalistický design s vysokou funkčností do každé pracovny.
- SIHOO M59AS Mesh šedá (-20 %)
- Halmar Horton, černá (-20 %)
- LiberNovo Omni Midnight Black (-20 %)
- SIHOO DORO C300L bílá s podnožkou (-20 %)
- AlzaErgo Chair Range 1 černá (-30 %)
- AlzaErgo Chair Delta 1 Plus černá (-30 %)
- HALMAR Izmos, černá (-20 %)
- HALMAR Fabius, černá (-20 %)
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Herní křesla pro maximální komfort
Pro příznivce herního designu a robustní konstrukce jsou připravena specializovaná křesla s výrazným bočním vedením, odolným čalouněním a polohovatelnými opěrkami. Tyto modely poskytují stabilní oporu nejen během intenzivních herních seancí, ale skvěle poslouží i při běžné kancelářské práci nebo sledování multimédií.
- HALMAR Fidato II, oranžová / bílá (-20 %)
- AndaSeat Luna Orange Fabric (-30 %)
- Fury SHINAI S8 šedé (-25 %)
- Rapture HARBINGER, šedá/černá (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Polohovací a kancelářské stoly
Střídání práce vsedě a vestoje patří mezi nejefektivnější způsoby, jak předcházet bolestem pohybového aparátu a udržet si vysokou míru soustředění po celý den. Elektricky polohovatelné stoly umožňují plynulou změnu výšky pracovní desky stisknutím jediného tlačítka, zatímco kompaktní skládací varianty šetří drahocenný prostor v menších místnostech.
- LEITZ Ergo elektrický 140 x 80 cm, bílý (-20 %)
- AlzaErgo Table ET2 Core černý + deska 140×80 cm bambusová (-30 %)
- LEITZ Ergo skládací 65 x 46 cm, bílý (-20 %)
- AlzaErgo Table ET2 Essential bílý (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Herní stoly s chytrou ergonomií
Speciální herní stoly jsou navrženy tak, aby bez problémů pojaly více monitorů, herní periferie i samotnou počítačovou skříň. Vyznačují se zvýšenou stabilitou, odolnou povrchovou úpravou, integrovaným systémem pro vedení kabeláže a v případě prémiových modelů také elektrickým nastavením výšky.
- ULTRADESK Quest černá-bílá (-10 %)
- Cougar E-STAR 140 elektrický (-20 %)
- Rapture ALTAR 200, 140x60cm, černý (-30 %)
- Rapture AURORA 310, 136x66cm, černý (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Při zařizování moderního pracovního koutku se vyplatí věnovat pozornost také drobnějšímu ergonomickému příslušenství, jako jsou polohovatelné držáky monitorů, podložky pod nohy či organizéry kabeláže, které funkčnost vybraných stolů a židlí posouvají na ještě vyšší úroveň.
Kompletní akční nabídku veškerého sortimentu naleznete přímo na webu Alza.cz, kde lze vybavení do pracovny či herního doupěte pořídit se spolehlivým doručením a zárukou špičkového zákaznického servisu největšího českého e-shopu.
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