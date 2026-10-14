WhatsApp otevírá dveře: Na videohovory už nepotřebujete účet

Zdroj: WhatsApp
Každá platforma, zejména komunikační, se snaží co nejvíce nalákat uživatele a hlavně aby si vytvořili účet. Je tedy neobvyklé, když se otevírají i těm uživatelům, kteří nemají účet. I tak WhatsApp přistoupil na toto a nově lze pozvat do hovoru i ty, kteří ještě nejsou na této komunikační platformě.
Volání ve WhatsApp i bez účtu
Sice je WhatsApp rozšířenou platformou, ale ne každý ji chce používat. Nově si nemusí vytvářet účet, pokud chtějí být součástí například videokonferenčního hovoru. Kdokoliv s účtem může vygenerovat k hovoru speciální odkaz, který slouží jako pozvánka. Při nastavování si můžete zapnout funkci schvalování. Při připojení si tedy počkají ve speciální místnosti, dokud je neschválíte.
Také si jde vybrat, jestli se bude jednat o běžný hovor nebo videohovor. Skupinové hovory mohou čítat až 32 členů. Klidně ale můžete takto volat jeden na jednoho, nemusí se jednat o skupinu. Hosté mohou používat stejné funkce, dokonce i sdílet obrazovku, prohlížet materiály, reagovat pomocí palců a také mají funkci zvednutí ruky.
Z hovoru mohou být kdykoliv odebrání a hosté ani nevidí telefonní čísla, nemohou posílat zprávy, ani přidávat další členy do hovoru. Vývojáři také lákají na chystanou funkci integrace do kalendářů, abyste mohli vytvořit hovor přímo z kalendáře Google nebo Outlook. To bude řešeno přes plugin do prohlížeče.
Zdroj: Tisková zpráva
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