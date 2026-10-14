WhatsApp otevírá dveře: Na videohovory už nepotřebujete účet

• 14. 10. 2026#iOS
WhatsApp otevírá dveře: Na videohovory už nepotřebujete účet

Zdroj: WhatsApp

Každá platforma, zejména komunikační, se snaží co nejvíce nalákat uživatele a hlavně aby si vytvořili účet. Je tedy neobvyklé, když se otevírají i těm uživatelům, kteří nemají účet. I tak WhatsApp přistoupil na toto a nově lze pozvat do hovoru i ty, kteří ještě nejsou na této komunikační platformě.

Volání ve WhatsApp i bez účtu

Sice je WhatsApp rozšířenou platformou, ale ne každý ji chce používat. Nově si nemusí vytvářet účet, pokud chtějí být součástí například videokonferenčního hovoru. Kdokoliv s účtem může vygenerovat k hovoru speciální odkaz, který slouží jako pozvánka. Při nastavování si můžete zapnout funkci schvalování. Při připojení si tedy počkají ve speciální místnosti, dokud je neschválíte.

WhatsApp otevírá dveře: Na videohovory už nepotřebujete účet WhatsApp otevírá dveře: Na videohovory už nepotřebujete účet WhatsApp otevírá dveře: Na videohovory už nepotřebujete účet

Zdroj: Dotekomanie.cz

Také si jde vybrat, jestli se bude jednat o běžný hovor nebo videohovor. Skupinové hovory mohou čítat až 32 členů. Klidně ale můžete takto volat jeden na jednoho, nemusí se jednat o skupinu. Hosté mohou používat stejné funkce, dokonce i sdílet obrazovku, prohlížet materiály, reagovat pomocí palců a také mají funkci zvednutí ruky.

Z hovoru mohou být kdykoliv odebrání a hosté ani nevidí telefonní čísla, nemohou posílat zprávy, ani přidávat další členy do hovoru. Vývojáři také lákají na chystanou funkci integrace do kalendářů, abyste mohli vytvořit hovor přímo z kalendáře Google nebo Outlook. To bude řešeno přes plugin do prohlížeče.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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