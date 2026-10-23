Hackeři ukázali jailbreak iPhonu 18 Pro, tohle tady dlouho nebylo

Restart, odemčení kódem a za zhruba dvě minuty plný přístup do systému. Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti Calif ukázali prolomení nejnovějšího iPhonu 18 Pro s aktuálním iOS verze 27.0.1 přímo na pódiu. Jailbreak navíc nezmizel ani po restartu telefonu.
Restart už nepomůže
Video z pódia pařížské konference Hexacon obletělo svět. Tým z firmy Calif na něm totiž ukázal něco, co bylo považováno za téměř nemožné a nikomu se nepovedlo od iOS 9, tedy deset let. Jde o tzv. „untethered jailbreak“, tedy obejití ochrany Applu, díky níž uživatel (popřípadě útočník) získá plnou kontrolu nad systémem. Může pak například instalovat aplikace mimo App Store nebo měnit systémové soubory.
Většina jailbreaků však s prvním restartem telefonu zmizí. Tento však restart přežije, a to dokonce i bez připojení k počítači. Společnost následně ukázala i využití zranitelnosti k útoku na aplikaci Signal i iMessage. Úspěch společnosti Calif je tak obrovský. S hledáním chyb jí pak měl údajně pomáhat model Claude Mythos od Anthropicu.
3/ Can your iPhone do this? pic.twitter.com/gT0Z781Tnl
— Calif (@calif_io) October 16, 2026
Jaké zranitelnosti společnost k uskutečnění jailbreaku využila, v tuto chvíli stále nevíme. Cupertino pak zatím situaci neokomentovalo. Běžní uživatelé sice nemají důvod k obavám, s aktualizací na iOS 27.1 bych ale po jejím vydání neotálel.
Zdroje: iclarified.com, blog.calif.io
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