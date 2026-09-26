X nově zobrazí informaci, když viditelnost příspěvků omezí kvůli úřednímu požadavku

Zdroj: Dotekomanie.cz
Sociální síť X rozšiřuje svůj nástroj pro transparentnost informací – Under the Hood a nově uživatelům ukáže, zda jejich příspěvky získají menší dosah kvůli požadavku vlády nebo zákonům v dané zemi. Uživatel tak bude moci zjistit, zda byl jeho obsah takzvaně „shadowbanned“, což znamená, že jeho viditelnost byla snížena bez úplného odstranění.
X utahuje šrouby v oblasti cenzury obsahu
Dosud X zobrazovala v rámci Under the Hood především štítky aplikované na účet nebo příspěvky během předchozího měsíce. Nově nástroj doplní také informace o omezení dosahu kvůli státem vyžadovanému filtrování obsahu. Nástroj je dostupný v nastavení aplikace uživatelům, kteří během měsíce publikovali alespoň 10 příspěvků. Data si mohou stáhnout ve formátu JSON. Soubor nově ukáže také to, které příspěvky X v konkrétní zemi zablokovala na základě právního požadavku a která země o omezení požádala.
Vlády jednotlivých zemí podobné požadavky zdůvodňují například zákony proti nenávistným projevům, pravidly týkajícími se teroristického obsahu nebo legislativou týkající se voleb. Kritici včetně některých organizací hájících svobodu projevu ale upozorňují, že v některých zemích mohou podobná pravidla sloužit také k potlačování politického nesouhlasu.
Zdroj: techcrunch.com
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