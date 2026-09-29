Chytrá domácnost a úklid ve velkých slevách na Alza.cz: Ušetřete až 58 % za moderní technologie

Moderní technologie v domácnosti dokážou ušetřit nejen čas při každodenních činnostech, ale také výrazné částky za energie. Internetový obchod Alza.cz přichází s vlnou výrazných slev na chytré osvětlení, robotické vysavače, úpravu vzduchu i řízení vytápění. Výběr nejzajímavějších produktů ukazuje, jak lze chytře vybavit interiér i exteriér za zlomek původní ceny.
Chytré osvětlení a instalace
Inteligentní světelné zdroje a moderní spínače představují nejjednodušší krok k automatizaci bytu či zahrady. Umožňují nastavit optimální světelnou atmosféru, měnit teplotu chromatičnosti i řídit spotřebu odkudkoliv prostřednictvím mobilního telefonu nebo dálkového ovladače.
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Robotické vysavače pro automatický úklid
Samostatné robotické vysavače s pokročilou navigací a mopovacími stanicemi zbavují nutnosti pravidelného manuálního úklidu. Špičkové modely s umělou inteligencí dokážou přesně mapovat prostor, vyhýbat se překážkám a samostatně se starat o doplňování vody i čištění mopů.
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Chytré vytápění a klima v domácnosti
Kvalita vnitřního mikroklimatu přímo ovlivňuje zdraví i tepelný komfort obyvatel domu či bytu. Kombinace chytrých termostatických hlavic s protokolem Zigbee a účinných čističek či odvlhčovačů vzduchu zajišťuje optimální teplotu, ideální vlhkost a čisté prostředí bez alergenů s minimální spotřebou energie.
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Další zajímavé výběry
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