Chytrá domácnost a úklid ve velkých slevách na Alza.cz: Ušetřete až 58 % za moderní technologie KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 29. 9. 2026#Smart Home
Chytrá domácnost a úklid ve velkých slevách na Alza.cz: Ušetřete až 58 % za moderní technologie

Moderní technologie v domácnosti dokážou ušetřit nejen čas při každodenních činnostech, ale také výrazné částky za energie. Internetový obchod Alza.cz přichází s vlnou výrazných slev na chytré osvětlení, robotické vysavače, úpravu vzduchu i řízení vytápění. Výběr nejzajímavějších produktů ukazuje, jak lze chytře vybavit interiér i exteriér za zlomek původní ceny.

Chytré osvětlení a instalace

Inteligentní světelné zdroje a moderní spínače představují nejjednodušší krok k automatizaci bytu či zahrady. Umožňují nastavit optimální světelnou atmosféru, měnit teplotu chromatičnosti i řídit spotřebu odkudkoliv prostřednictvím mobilního telefonu nebo dálkového ovladače.

Robotické vysavače pro automatický úklid

Samostatné robotické vysavače s pokročilou navigací a mopovacími stanicemi zbavují nutnosti pravidelného manuálního úklidu. Špičkové modely s umělou inteligencí dokážou přesně mapovat prostor, vyhýbat se překážkám a samostatně se starat o doplňování vody i čištění mopů.

Chytré vytápění a klima v domácnosti

Kvalita vnitřního mikroklimatu přímo ovlivňuje zdraví i tepelný komfort obyvatel domu či bytu. Kombinace chytrých termostatických hlavic s protokolem Zigbee a účinných čističek či odvlhčovačů vzduchu zajišťuje optimální teplotu, ideální vlhkost a čisté prostředí bez alergenů s minimální spotřebou energie.

Další zajímavé výběry

Mezi zlevněnými produkty se nachází také moderní robotická sekačka DJI ROMO S (-18 %), která se stará o bezúdržbovou péči o trávník za pomoci pokročilých senzorů a inteligentního navádění bez nutnosti instalace obvodových drátů.

Kompletní sortiment zlevněné elektroniky, spotřebičů a příslušenství je k dispozici přímo na oficiálních stránkách e-shopu Alza.cz. Využijte mimořádné akční nabídky největšího českého prodejce a vybavte svou domácnost spolehlivou technikou ještě dnes.

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