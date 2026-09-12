Ušetřete tisíce na herním železe: Výběr nejzajímavějších slev z nabídky Smarty

Trh s herním hardwarem a technologickým vybavením prochází dynamickým obdobím a modernizace herního či pracovního koutku je díky aktuálním akcím ještě dostupnější. Obchod Smarty připravil rozsáhlé zlevnění napříč klíčovými kategoriemi, které potěší náročné esportové hráče, tvůrce obsahu i uživatele hledající ergonomické kancelářské doplňky. Výběr zahrnuje špičkové herní notebooky, výkonné stolní sestavy, monitory s bleskovou odezvou a pestrou paletu periferií.
Herní notebooky
Segment přenosných počítačů láká na nejnovější grafické karty i prověřené konfigurace pro plynulé hraní moderních titulů na cestách. V nabídce dominují modely řad ASUS ROG a TUF s vysokým grafickým výkonem a pokročilým chlazením, doplněné o prémiové stroje MSI.
- ASUS ROG Strix G18 (G814FP-TT080W) RTX 5070 šedý (-25 %)
- ASUS ROG Strix G16 (G614PR-TS129WZ) RTX 5070 Ti šedý (-24 %)
- ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI-TU170W) RTX 5060 šedý (-24 %)
- ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI-TU168WZ) RTX 5060 šedý (-23 %)
- ASUS TUF Gaming A16 (FA607NUQ-RL094W) RTX 4050 šedý (-15 %)
- MSI Vector A18 HX (A9WHG-238CZ) RTX 5070 Ti černý (-14 %)
Herní počítače
Pro nekompromisní stabilitu a maximální detaily jsou připraveny předkonfigurované stolní sestavy. Řada MSI MPG Infinite kombinuje špičkový výpočetní výkon procesorů optimalizovaných pro gaming s moderní architekturou a efektivním odvodem tepla.
- MSI MPG Infinite X3 AI (2NVR7-036EU) černý (-24 %)
- MSI MPG Infinite Z3 X3D 7NVRR7-873EU černá (-14 %)
Herní monitory
Správné zobrazení je základem každého herního úspěchu. Aktuální zvýhodnění pokrývá celou škálu zobrazovačů – od rychlých IPS a VA panelů pro kompetitivní hraní až po nekompromisní OLED a QD-OLED monitory s dokonalým kontrastem a okamžitou odezvou pixelů.
- LG UltraGear 27GX704A-B herní monitor 27″ (-32 %)
- LG UltraGear 32GS60QC-B herní monitor 32″ (-29 %)
- LG UltraGear 25G523B-B herní monitor 25″ (-22 %)
- ASUS ROG Strix XG259QNS herní monitor 25′ (-22 %)
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2 herní monitor 27″ (-21 %)
- MSI MAG 272F herní monitor 27′ (-17 %)
- MSI MAG 242F herní monitor 23,8′ (-17 %)
- ASUS ROG Strix XG27ACDNG monitor 27” (-16 %)
- MSI MAG 255PXF herní monitor 24,5′ (-13 %)
- ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W herní monitor 27″ (-11 %)
- MSI MAG 341CQP QD-OLED herní monitor 34′ (-11 %)
Herní a kancelářské myši
Přesné snímání pohybu a nízká hmotnost jsou klíčem k rychlým reakcím. Ve slevách se nachází oblíbené ultralehké esportové modely, perforované konstrukce i vertikální kancelářské periferie chránící zápěstí při dlouhodobé práci.
- SteelSeries Aerox 3 (2022) herní myš Onyx černá (-30 %)
- TIGO Strike bezdrátová herní myš černá (-20 %)
- TIGO Prism herní myš bílá (-20 %)
- Logitech G309 herní myš černá (-15 %)
- Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse šedá (-15 %)
- Logitech PRO X Superlight 2 herní myš černá (-10 %)
- Logitech G PRO X Superlight 2 SE herní myš černá (-10 %)
- Logitech PRO X Superlight 2 herní myš růžová (-10 %)
Klávesnice
Kvalitní spínače, spolehlivá odezva a odolná konstrukce definují výběr zlevněných klávesnic. V nabídce jsou mechanické modely stvořené pro bleskové herní povely i tiché nízkoprofilové klávesnice navržené pro maximální produktivitu v kanceláři i na macOS.
- JLab EPIC bezdrátová klávesnice (CZ) černá (-40 %)
- TIGO Aurora Outemu Sunset herní klávesnice (CZ/SK) bílá (-29 %)
- TIGO Aurora Outemu Sunset herní klávesnice (CZ/SK) černá (-20 %)
- Logitech G413 SE herní klávesnice Kailh Brown (-15 %)
- Logitech MX Keys S CZ/SK bezdrátová klávesnice grafitová (-15 %)
- Logitech MX Keys S for Mac CZ/SK bezdrátová klávesnice světle šedá (-15 %)
Herní sluchátka a headsety
Přesná prostorová orientace a čistá týmová komunikace jsou při kompetitivním hraní zásadní. Akce zahrnuje léty prověřené drátové i bezdrátové headsety s vysokým komfortem při dlouhých herních seancích.
- HyperX Cloud III herní headset červený (-25 %)
- Asus ROG Pelta herní bezdrátová sluchátka černá (-20 %)
- Logitech G321 LIGHTSPEED herní sluchátka černá (-10 %)
Mikrofony
Streamování, podcasting i čistý záznam hlasu vyžadují odpovídající snímací techniku. Kondenzátorové USB mikrofony z nabídky nabízejí jednoduché zapojení Plug and Play, kvalitní převodníky a praktické funkce jako rychlé ztlumení dotykem.
- HyperX QuadCast 2 černý (-30 %)
- HyperX SoloCast 2 mikrofon (-25 %)
Další zajímavé výběry
Vedle čistě herního vybavení se do slevové nabídky dostala také lifestylová audio technika. K dispozici jsou stylová náhlavní bezdrátová sluchátka s dlouhou výdrží na jedno nabití i kompaktní či odolné přenosné Bluetooth reproduktory pro poslech na cestách:
- LAMAX Storm1 tyrkysový (-30 %)
- Niceboy Atom 4 bezdrátový reproduktor černý (-30 %)
- Marshall Major V černá (-17 %)
- Marshall Major V hnědá (-17 %)
- Niceboy RAZE Titan 4 bezdrátový reproduktor černý (-17 %)
- Nothing Headphone (a) sluchátka žlutá (-11 %)
Kompletní přehled akčního sortimentu a další hardwarové novinky jsou dostupné přímo na Smarty.cz. Nakupujte chytře a posuňte svou herní či pracovní sestavu na novou úroveň se Smarty.
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