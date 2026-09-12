Ušetřete tisíce na herním železe: Výběr nejzajímavějších slev z nabídky Smarty KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 12. 9. 2026#Ostatní
Ušetřete tisíce na herním železe: Výběr nejzajímavějších slev z nabídky Smarty

Trh s herním hardwarem a technologickým vybavením prochází dynamickým obdobím a modernizace herního či pracovního koutku je díky aktuálním akcím ještě dostupnější. Obchod Smarty připravil rozsáhlé zlevnění napříč klíčovými kategoriemi, které potěší náročné esportové hráče, tvůrce obsahu i uživatele hledající ergonomické kancelářské doplňky. Výběr zahrnuje špičkové herní notebooky, výkonné stolní sestavy, monitory s bleskovou odezvou a pestrou paletu periferií.

Herní notebooky

Segment přenosných počítačů láká na nejnovější grafické karty i prověřené konfigurace pro plynulé hraní moderních titulů na cestách. V nabídce dominují modely řad ASUS ROG a TUF s vysokým grafickým výkonem a pokročilým chlazením, doplněné o prémiové stroje MSI.

Herní počítače

Pro nekompromisní stabilitu a maximální detaily jsou připraveny předkonfigurované stolní sestavy. Řada MSI MPG Infinite kombinuje špičkový výpočetní výkon procesorů optimalizovaných pro gaming s moderní architekturou a efektivním odvodem tepla.

Herní monitory

Správné zobrazení je základem každého herního úspěchu. Aktuální zvýhodnění pokrývá celou škálu zobrazovačů – od rychlých IPS a VA panelů pro kompetitivní hraní až po nekompromisní OLED a QD-OLED monitory s dokonalým kontrastem a okamžitou odezvou pixelů.

Herní a kancelářské myši

Přesné snímání pohybu a nízká hmotnost jsou klíčem k rychlým reakcím. Ve slevách se nachází oblíbené ultralehké esportové modely, perforované konstrukce i vertikální kancelářské periferie chránící zápěstí při dlouhodobé práci.

Klávesnice

Kvalitní spínače, spolehlivá odezva a odolná konstrukce definují výběr zlevněných klávesnic. V nabídce jsou mechanické modely stvořené pro bleskové herní povely i tiché nízkoprofilové klávesnice navržené pro maximální produktivitu v kanceláři i na macOS.

Herní sluchátka a headsety

Přesná prostorová orientace a čistá týmová komunikace jsou při kompetitivním hraní zásadní. Akce zahrnuje léty prověřené drátové i bezdrátové headsety s vysokým komfortem při dlouhých herních seancích.

Mikrofony

Streamování, podcasting i čistý záznam hlasu vyžadují odpovídající snímací techniku. Kondenzátorové USB mikrofony z nabídky nabízejí jednoduché zapojení Plug and Play, kvalitní převodníky a praktické funkce jako rychlé ztlumení dotykem.

Další zajímavé výběry

Vedle čistě herního vybavení se do slevové nabídky dostala také lifestylová audio technika. K dispozici jsou stylová náhlavní bezdrátová sluchátka s dlouhou výdrží na jedno nabití i kompaktní či odolné přenosné Bluetooth reproduktory pro poslech na cestách:

Kompletní přehled akčního sortimentu a další hardwarové novinky jsou dostupné přímo na Smarty.cz. Nakupujte chytře a posuňte svou herní či pracovní sestavu na novou úroveň se Smarty.

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