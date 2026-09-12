Vivo Buds přichází s 50hodinovou výdrží a Bluetooth 6.1

Vivo Buds | Zdroj: Vivo
Nabídku bezdrátových sluchátek se rozhodla podpořit společnost Vivo, která si připravila jednoho velmi zajímavého zástupce. Novinka nese jednoduchý název Buds a kromě nízké prodejní ceny osloví nadstandardní výbavou uvnitř. Čínský výrobce tímto přírůstkem doplňuje vylepšenou variantu Pro a ta se na český trh dostala v červnu letošního roku.
Minimum ústupků
Nové Vivo Buds do vnitřní části dostaly 10mm dynamické měniče a kompozitní membrány. Každé sluchátko s certifikací IP54 váží pouze 3,8 gramu. Zvukové efekty DeepX 4.0 zvyšují kvalitu poslechu, případně uživatel může měnit nastavení zvuku přes 10pásmový ekvalizér v doprovodné aplikaci. Navíc u prostorového poslechu jsou na výběr další 4 různé možnosti (divadlo, koncertní síň, studio, živý koncert).
Přestože uvnitř nalezneme celkem 4 mikrofony, tak firma láká jen na účinnou redukci hluku během telefonování za pomoci umělé inteligence. Z pohledu výdrže zvládnou 12 hodin poslechu díky 53mAh bateriím. Nabíjecí pouzdro s 525mAh článkem potěší až 50 hodinami přehrávání. Ke všemu pouhých 10 minut nabíjení přidává další 4 hodiny poslechu.
Mobilní hráče by mohl oslovit režim nízké latence (42 ms). Seznam výbavy uzavírá funkce Bluetooth 6.1, vícebodové připojení a rychlé párování. Ačkoliv některé funkce budou dostupné pouze u Vivo zařízení, tak musíme aspoň vyzdvihnout dálkové ovládání spouště fotoaparátu nebo funkci najít sluchátka. Prodejní pulty nabídnou dvě barevné verze (černou, zelenou) za cenu v přepočtu 436 Kč.
Zdroje: vivo.com, fonearena.com, gizmochina.com
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