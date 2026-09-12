Infinix HOT 70 Pro 5G – odvážné prvky, průměrná výbava

Zdroj: Infinix
Infinix patří mezi spíše méně rozšířené značky, nebo minimálně není neustále na výsluní. Současně jsme se nedočkali skutečného top modelu. Firma se více soustřeďuje na cenově dostupné mobily, mezi které patří i novinka Infinix HOT 70 Pro 5G.
Obyčejný, nebo odvážný
Můžeme začít displejem, jelikož je to asi nejslabší článek Infinix HOT 70 Pro 5G. Firma použila LCD panel s Full HD+ rozlišením, ale aspoň má 144Hz obnovovací frekvenci. Procesor je trochu staršího data, ale měl by dostačovat běžnému uživateli. Baterie dostala kapacitu 6000 mAh, což je tedy slušná hodnota. Sice má mobil na zadní straně dva snímače, ale ve specifikacích na oficiálních stránkách zmiňuje jen hlavní 50MPx.
Zatím bychom mohli hodnotit Infinix HOT 70 Pro 5G jako slabší průměr. I tak nabízí netradiční prvky. Na zadní straně je malý matrix displej pro notifikace a možná některé drobné informace. Některé verze navíc mění barvu zadní strany na základě teploty, takže Infinix HOT 70 Pro 5G rozhodně nepatří mezi nudné mobily.
Stačí jen dodat, že novinka má certifikaci IP68 a aktualizace bude dostávat po dobu 3 let, ty bezpečnostní pak 5 let. Infinix HOT 70 Pro 5G i přes honosný název spadá spíše do nižší střední třídy, i tak má určitý charakter. Základní model vychází v přepočtu přibližně na 5 500 Kč. Na informace kolem dostupnosti v Evropě si budeme muset chvíli počkat.
Specifikace Infinix HOT 70 Pro 5G
- displej: 6,76 palců, LTPS LCD, FHD+ (1080 x 2344 px), 45/90/120/144 Hz, jas až 910 nitů (HBM)
- procesor: MediaTek Dimensity 7100 5G (6 nm), 8 jader (4x 2,0 GHz Cortex-A55 & 4x 2,4 GHz Cortex-A78), Mali-G610 MC2 GPU
- RAM: 6/8 GB
- úložiště: 128 GB ROM (+ podpora Micro SD)
- operační systém: Android 16, XOS 16
- dual SIM: 2 nano SIM + Micro SD slot
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony IMX882, f/1,79, FOV 81°, AF)
- přední: 8 Mpx (f/2,0, FOV 77,8°, FF)
- IP68
- boční čtečka otisků prstů
- konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.4, GPS navigace, NFC, infraport (IR blaster), FM rádio, USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,85 x 79,54 x 7,85 mm, 204 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 45W rychlé nabíjení
Zdroje: infinixmobiles.in, flipkart.com, infinixmobiles.in, fonearena.com
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