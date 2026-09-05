Telefon za 1 Kč je zpět: Vodafone navazuje na úspěšnou jarní nabídku a poprvé se zapojí do Dnů Marianne

Vodafone naváže na úspěšnou jarní nabídku a vrátí zákazníkům a zákaznicím možnost pořídit si vybraný telefon za symbolickou 1 Kč k vybraným neomezeným tarifům Extra. Současně se operátor vůbec poprvé zapojí do nákupní akce Dny Marianne, jednoho z největších nákupních svátků v České republice. Další výhodou bude pojištění telefonu Vodafone Care nebo Vodafone Care Plus na první tři měsíce zdarma.
S koncem léta a návratem do běžného režimu roste také zájem o nákup nového telefonu. Vodafone proto znovu přichází s nabídkou, která zákazníkům a zákaznicím usnadní přechod na nové zařízení. Po pozitivní odezvě na jarní nabídku vrací možnost získat vybraný telefon za symbolickou 1 Kč k vybraným neomezeným tarifům Extra.
- Noví zákazníci mohou nabídku využít při pořízení tarifu BezLimitu Extra L, XL nebo Black.
- Stávající zákazníci ji mohou využít při přechodu na tarif BezLimitu Extra XL nebo Black.
V kampani budou za 1 Kč nabízeny telefony Motorola Moto G37 Power 5G a Samsung Galaxy A17 5G.
Vodafone poprvé ve Dnech Marianne
Součástí nabídky bude také vůbec první účast Vodafonu ve Dnech Marianne, jednom z největších nákupních svátků v České republice. Od 18. do 21. září mohou zákaznice a zákazníci, kteří využijí kupón z brožury Dny Marianne a současně si pořídí telefon za 1 Kč v rámci vybraných neomezených tarifů Extra, získat za symbolickou 1 Kč také praktické příslušenství. Každý z doplňků, tedy ochranné sklo, obal i šňůrka na telefon, bude k dispozici za 1 Kč. Zákazníci budou moci nabídku využít ve všech prodejnách Vodafone a kupón může být elektronický i papírový.
„Naše jarní nabídka telefonu za 1 Kč se setkala s velmi pozitivním přijetím, proto jsme se rozhodli ji na podzim vrátit. Zákazníkům a zákaznicím chceme nabídnout kombinaci atraktivního zařízení, výhodného tarifu a větší jistoty při každodenním používání telefonu díky pojištění na první tři měsíce zdarma. Těší nás také, že se letos poprvé zapojujeme do Dnů Marianne,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment.
Tři měsíce pojištění zdarma
Vodafone nabídne také větší klid při používání nového telefonu. Zákazníci a zákaznice si mohou sjednat pojištění zařízení Vodafone Care nebo Vodafone Care Plus a získat první tři měsíce pojištění bez dalších nákladů.
Nabídka platí od 1. září 2026 do 31. října 2026 pro zákazníky a zákaznice Vodafonu s vybraným mobilním tarifem, kteří si během předchozích 30 dnů pořídili zařízení u Vodafonu. Pojištění lze sjednat na prodejně nebo prostřednictvím zákaznické linky. Od čtvrtého měsíce bude pojištění účtováno podle standardní měsíční sazby a bude trvat až do jeho zrušení.
Pojištění Vodafone Care kryje náhodné poškození zařízení, rozbitý displej, poškození kapalinou a vybrané závady, na které se již nevztahuje záruka výrobce. Varianta Vodafone Care Plus navíc zahrnuje i krytí v případě odcizení zařízení. Nabídka podléhá obchodním podmínkám*, splnění podmínek způsobilosti a případné spoluúčasti.
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