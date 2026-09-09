Slevy na Alze: Výkonné stolní počítače, kompaktní mini PC i elegantní All-in-One sestavy KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 9. 9. 2026#Ostatní
Slevy na Alze: Výkonné stolní počítače, kompaktní mini PC i elegantní All-in-One sestavy

Aktuální nabídka přináší výrazné cenové zvýhodnění napříč celým segmentem stolních počítačů a výpočetní techniky. Sortiment zahrnuje jak nekompromisní herní sestavy s moderními grafickými kartami, tak úsporná kompaktní kancelářská řešení i prostorově nenáročné počítače integrované přímo do monitoru.

Herní počítače

Kategorie herních počítačů cílí na náročné hráče i tvůrce multimediálního obsahu, kteří vyžadují vysoký grafický výkon a stabilitu při zátěži. Výběr zahrnuje populární sestavy z řad OMEN by HP a AlzaPC GameBox vybavené moderními vícejádrovými procesory a grafickými kartami generace RTX.

Kancelářské a pracovní počítače

Segment pracovních stanic a klasických kancelářských desktopů klade důraz na dlouhodobou spolehlivost, tichý provoz a dostatečnou konektivitu pro každodenní firemní i domácí agendu. Nabídka pokrývá osvědčené modely značek ASUS, HP a Acer vhodné pro produktivní práci.

Mini PC

Kompaktní počítače typu Mini PC a NUC představují ideální řešení do prostorů s omezenou pracovní plochou nebo jako multimediální centra k televizorům a monitorům. I přes minimální fyzické rozměry nabízejí plnohodnotný výkon nízkoenergetických procesorů a rychlá SSD úložiště.

All-in-One počítače

All-in-One počítače integrují veškeré hardwarové komponenty přímo do těla displeje, čímž eliminují spleť kabelů a šetří pracovní prostor. Tyto elegantní sestavy s úhlopříčkou až 27 palců poskytují vyvážený výkon a čistý design vhodný na recepce, do kanceláří i moderních domácností.

Kompletní portfolio zlevněné výpočetní techniky, komponent a příslušenství je dostupné přímo na Alza.cz. Využijte širokou nabídku a výhodné nákupy u největšího specialisty na elektroniku Alza.cz.

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