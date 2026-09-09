Slevy na Alze: Výkonné stolní počítače, kompaktní mini PC i elegantní All-in-One sestavy

Aktuální nabídka přináší výrazné cenové zvýhodnění napříč celým segmentem stolních počítačů a výpočetní techniky. Sortiment zahrnuje jak nekompromisní herní sestavy s moderními grafickými kartami, tak úsporná kompaktní kancelářská řešení i prostorově nenáročné počítače integrované přímo do monitoru.
Herní počítače
Kategorie herních počítačů cílí na náročné hráče i tvůrce multimediálního obsahu, kteří vyžadují vysoký grafický výkon a stabilitu při zátěži. Výběr zahrnuje populární sestavy z řad OMEN by HP a AlzaPC GameBox vybavené moderními vícejádrovými procesory a grafickými kartami generace RTX.
- OMEN by HP 35L GT16-0910nc (-40 %)
- OMEN by HP 35L GT16-0911nc (-40 %)
- OMEN by HP 16L TG03-0920nc (-30 %)
- OMEN by HP 35L GT16-1915nc (-30 %)
- AlzaPC GameBox Prime – i5 / RTX5060 / 32GB RAM / 1TB SSD (-15 %)
- AlzaPC GameBox Prime – U5 / RTX5070 / 32GB RAM / 2TB SSD / Bez OS (-15 %)
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Kancelářské a pracovní počítače
Segment pracovních stanic a klasických kancelářských desktopů klade důraz na dlouhodobou spolehlivost, tichý provoz a dostatečnou konektivitu pro každodenní firemní i domácí agendu. Nabídka pokrývá osvědčené modely značek ASUS, HP a Acer vhodné pro produktivní práci.
- HP ProDesk 4 G1i AI (-20 %)
- Acer Aspire XC-102 (-15 %)
- ASUS ExpertCenter P400 P470VAK-C7161TX Black (-10 %)
- ASUS ExpertCenter P400 P440VAK-C516512 Black (-6 %)
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Mini PC
Kompaktní počítače typu Mini PC a NUC představují ideální řešení do prostorů s omezenou pracovní plochou nebo jako multimediální centra k televizorům a monitorům. I přes minimální fyzické rozměry nabízejí plnohodnotný výkon nízkoenergetických procesorů a rychlá SSD úložiště.
- QOOBE II i3-1215U (8+256GB) (-25 %)
- Acer Veriton N1502G – 13U5U NUC (-20 %)
- Acemagic S3A i5-13420H (16+1TB) Black (-20 %)
- Lenovo IdeaCentre Mini 01IRH10R (-7 %)
- Další slevy najdete zde
All-in-One počítače
All-in-One počítače integrují veškeré hardwarové komponenty přímo do těla displeje, čímž eliminují spleť kabelů a šetří pracovní prostor. Tyto elegantní sestavy s úhlopříčkou až 27 palců poskytují vyvážený výkon a čistý design vhodný na recepce, do kanceláří i moderních domácností.
- ASUS V400 AiO V470VA-WPE045W White (-30 %)
- HP AI 27-cr2903nc Black (-25 %)
- ASUS V400 AiO V440VA-WPC037W White (-20 %)
- Acer Aspire C27-2G (-10 %)
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