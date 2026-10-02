Nový iQOO 16 sází na Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme

Přemysl Vaculík • 2. 10. 2026#Android
Nový iQOO 16 sází na Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme

Zdroj: iQOO

Není to tak dávno, co Qualcomm představil své nejnovější procesory. Očekávali jsme, že větší firmy uvedou co nejrychleji své top modely, což se asi stejně stane, ale máme zde i méně známé značky, co uvádí své modely s touto novinkou. Příkladem je iQOO 16.

Hlavně ten výkon?

iQOO je subznačkou Vivo a sem tam jednou za čas se objeví tyto mobily i na našem trhu. iQOO 16 je nováčkem, který přichází s celkem zajímavým designem zadní sestavy foťáků, ale hlavně se nabízí nejnovější a nejvýkonnější procesor od Qualcommu. Aby toho nebylo málo, kapacita baterie se zastavila na hodnotě 8400 mAh. Bonusem je i bezdrátové nabíjení.

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Zdroj: iQOO

Displej se chlubí 165Hz obnovovací frekvencí a hlavně jasem až 10 000 nitů, ale jedná se o lokální maximum. Celý panel má nižší jas, dle specifikací maximálně 2800 nitů. Zadní fotografická sestava má 50+50+50 MPx a nezapomnělo se na optickou stabilizaci u hlavního a teleobjektivu.

iQOO 16 splňuje i certifikaci IP69, takže odolá náročnějším podmínkám. Dále se nabízí stereo, ultrazvuková čtečka otisků prstů a nejrychlejší paměti a úložiště. Základní verze má nastavenou cenu po přepočtu přibližně 19 300 Kč, což je cena bez daně a poplatků. Ve všech ohledech se jedná o top model a jeden z prvních se Snapdragonem 8 Elite Gen 6 Extreme.

Specifikace

  • displej: 6,85 palců, 3168 x 1440 pixelů, AMOLED, 165 Hz, 19,8:9, až 10 000 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra (16 GB + 1 TB varianta LPDDR5X Ultra Pro)
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
  • operační systém: OriginOS 7 založený na Androidu 17
  • dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (5G dual SIM dual pass)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,3″, f/1,68, OIS, AF)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, Sony, f/2,65, OIS, AF, až 100x digitální zoom)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,05, AF)
    • přední: 32 Mpx (f/2,2, FF)
  • 3D ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • IP68, IP69
  • konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), BeiDou (B1C+B1I+B2a), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, infraport, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 163,75 x 76,90 x 8,30 mm, 222,5 g
  • baterie a nabíjení: 8400 mAh, 100W kabelové nabíjení, 40W bezdrátové nabíjení, reverzní OTG nabíjení

Zdroje: vivo.com.cn, fonearena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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