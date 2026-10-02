Oppo K14 Plus zaujme nejen velkou baterií

• 2. 10. 2026#Android #Smartphony
Oppo K14 Plus zaujme nejen velkou baterií

Oppo K14 Plus | Zdroj: Oppo

Společnost Oppo oficiálně představuje model s označením K14 Plus, který byl v posledních týdnech hned několikrát předmětem úniku. Vydaná novinka láká na jednoduchou konstrukci a také výbavu, kde vynikne kvalitní displej, výkonný hardware nebo velkokapacitní baterie. Tento zástupce by si měl bez problému najít své místo v segmentu střední třídy.

Od každého něco

Oppo K14 Plus disponuje 6,78palcovým AMOLED panelem, u kterého se nachází 1,5K rozlišení a 144Hz obnovovací frekvence. Samozřejmostí je uvnitř integrovaná čtečka otisků prstů. Milovníky fotografování selfie čeká 16MPx kamerka. Hlavní výkon zajišťuje čipová sada Dimensity 7360 Max z dílny MediaTeku. Paměťové konfigurace jsou celkem tři a kombinuje se u nich 6/8GB operační paměť RAM se 128/256GB interním úložištěm.

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Oppo K14 Plus | Zdroj: Oppo

Telefon na svých bedrech nese dva obyčejné objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx) a článek baterie o velikosti 8000 mAh. Ten podporuje technologii rychlého 45W nabíjení. Uživatelským prostředím doprovází operační systém Android 16 pod známou platformou ColorOS 16.5. Do základní výbavy ještě patří systém chlazení o rozloze 5000 mm², certifikace odolnosti IP69K a systém stereo reproduktorů.

Za vadu na kráse může být chybějící podpora technologie NFC nebo vynechaný slot pro paměťovou microSD kartu. Obchodníci v zahraničí začnou od čtvrtka 8. října nabízet dvě barevné verze (bílou, oranžovou) za cenu v přepočtu od 6740 Kč. Nakonec naopak nejvyšší paměťovou konfiguraci pořídíte za zhruba 8088 Kč.

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Oppo K14 Plus | Zdroj: Oppo

Zdroje: oppo.com, gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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