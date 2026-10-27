HMD Fusion se dočká několika vylepšení

• 27. 10. 2026#Android #Smartphony
HMD Fusion se dočká několika vylepšení

HMD Fusion | Zdroj: HMD

Společnost HMD po delší odmlce připravuje nového zástupce za model Fusion ze září roku 2024, který především vynikal podporou modulárních doplňků. Aktuální únik přibližuje jeho základní prvky výbavy a dle očekávání dojde k citelným změnám směrem k lepšímu. Vedle lepšího displeje se ještě dočkáme vyššího výkonu a více vnitřního prostoru.

Zapracovali na slabinách

Připravovaný přírůstek by si měl vysloužit 6,56palcový IPS LCD displej, u kterého nasadí Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Ke změně akorát nedojde u selfie kamerky, kde zůstane 50MPx snímač. Hardwarová stránka nabídne výkonnější procesor Snapdragon 7s Gen 2 od Qualcommu a interní úložiště o velikosti 256 GB. Operační paměť RAM s kapacitou 8/12 GB dostane možnost virtuálního rozšíření (+ 8/12 GB).

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HMD Fusion | Zdroj: HMD

Celou zadní část údajně nečeká žádná změna, což by dávalo smysl, pokud chtějí udržet kompatibilitu modulárních prvků z předchozí generace. Sestavu fotoaparátů bude stále tvořit hlavní 108MPx objektiv s OIS technologií a doplňkový 2MPx senzor. Baterie o velikosti 5 000 mAh má podporovat technologii rychlého 33W nabíjení.

Přestože zatím neznáme přesnou verzi operačního systému Android, výrobce plánuje 4letou softwarovou podporu. Další podrobnosti mohou být k dispozici v nejbližším období.

Zdroje: x.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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